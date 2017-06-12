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齊導「最後飛行」8：30抵松山機場 家屬哀悽

知名紀錄片《看見台灣》導演齊柏林、機師張志光、攝影助理陳冠齊等3人的遺體，經由國軍協助，今早8時由兩架C-130運輸機自花蓮出發，上午9點飛抵台北松山機場，隨即轉往台北市立第二殯儀館安置遺體。（記者羅沛德攝）

2017-06-12  09:16

〔記者楊媛婷／台北報導〕齊柏林導演與助理陳冠齊、機師張志光10日搭乘直升機準備為《看見台灣Ⅱ》勘景時，不幸直升機失事3人罹難，經由國軍協助，3人遺體與26名家屬，今早8時由兩架C-130運輸機從花蓮出發，約8時30分抵達松山機場。

抵達松機時，3人遺體冰櫃依序從機上移出，齊柏林女兒手執白幡、兒子捧斗及牌位，表情肅穆哀戚。

禮儀公司的禮儀車直接開入機坪，現場空軍軍官則列隊送齊導，現場也有慈濟的師兄姐助念，送齊導與助理陳冠齊與機師張志光一程，3人遺體送上禮儀車時，禮儀公司用白布遮蔽，維護罹難者隱私與尊嚴，最後禮儀車從空軍松山指揮部正門口離開，開往二殯。

至於直升機殘骸部分，今凌晨3時則由貨車走蘇花公運往台北，預計上午10時前送抵松機指揮部，並由飛安會與民航局共同調查。

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知名紀錄片《看見台灣》導演齊柏林、機師張志光、攝影助理陳冠齊等3人的遺體，經由國軍協助，今早8時由兩架C-130運輸機自花蓮出發，9點飛抵台北松山機場，隨即轉往台北市立第二殯儀館安置遺體。（記者羅沛德攝）

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