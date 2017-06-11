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1430億的高捷黃線要站外轉乘 網友昏了

2017-06-11  20:53

〔記者葛祐豪／高雄報導〕總經費1430億的高雄捷運黃線，傳出與紅線、橘線、輕軌等銜接處，因未留站內轉乘空間，將採站外轉乘方式？高雄市捷運局強調，這是捷運黃線可行性研究報告中的初期規劃，後續設計會以旅客最大便利性為原則。

討論高雄軌道建設的臉書社團「高雄點」，貼出一張「捷運黃線初期站址與轉乘形式」位置圖，強調黃線採地下型式布設，車站型式會考量道路寬度，採用地下島式月台或疊式月台車站。

「高雄點」強調，黃線與捷運紅線、橘線、輕軌、台鐵銜接處，均因未留站內轉乘機制空間，因此採站外轉乘方式，連接既有捷運系統，轉乘距離約20至60公尺間，「這種規劃實在讓人憤怒」。

根據這張位置圖，黃線Y16與橘線O10站（均叫衛武營站）、黃線Y10與橘線O6站（均叫信義國小站）、黃線Y21與紅線R5站（均叫前鎮高中站）、黃線Y12與紅線R8站（均叫三多商圈站），都採站外轉乘。

此外，黃線Y13與輕軌C9站（均叫旅運中心站）、黃線Y7與輕軌C28（均叫灣仔內站），黃線Y15正義車站與台鐵，也都採站外轉乘。

網友得知捷運黃線採用站外轉乘設計，普遍不滿，有人說：「看了真的會昏倒」、「從地下走上地上，曬完太陽再走回地下，果然官員都沒在搭的！」、「站外轉乘遇到夏天，根本就不會有想搭的意願」、「至少蓋個連通道吧！」。

一些網友紛紛寫信到高雄市長陳菊信箱，要求捷運局好好檢討這種設計方式。

對此，高雄市捷運局強調，目前是可行性規劃階段，未來還會有綜合規劃及設計作業。捷運局說，黃線車站轉乘，會以旅客最大便利作設計，其餘如有無可供利用土地、車站周邊繁榮程度與人口密集度，都將一併列入考量。

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  • 高雄捷運黃線初期站址與轉乘形式圖。（擷取自臉書社團「高雄點」）

    高雄捷運黃線初期站址與轉乘形式圖。（擷取自臉書社團「高雄點」）

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