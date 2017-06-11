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齊柏林罹難 網友悟出：在台灣好人不長命...

導演齊柏林搭乘凌天航空直升機替《看見台灣II》續集做空勘，卻不幸於昨日中午墜機罹難。（台灣阿布電影公司提供）

2017-06-11  19:39

〔即時新聞／綜合報導〕導演齊柏林搭乘凌天航空直升機替《看見台灣II》續集做空勘，卻不幸於昨天中午墜機罹難，國家政府單位、歌手、影視界、作家等等都紛紛哀悼，更有網友在PTT說，齊柏林的故事給了我們一個啟示：「在台灣，好人都不長命」。

「看見台灣」2013年上映時，除了展現台灣的美，也揭露了許多國土現況，透過此片延燒出清境農場過度開發及日月光K7廠汙染問題。當時行政院及環保署也都強調針對屢遭檢舉卻遲遲不改善的企業，要採取重罰，並祭出各項措施來強加保護台灣這片美麗的土地。

PTT上一名網友指出，齊柏林導演不惜散盡財產四處籌資，也要用最真實的影像將土地的故事被大眾所知，是一個「堅持用自己方式表達對土地的愛的導演」，同時也詢問其他網友，導演的故事給了什麼樣的啟示。

不少網友則紛紛留言表示：「好人真的不長命，在台灣更是這樣」、「不要惹到財團」、「所以真的有陰謀論嗎」、「啟示就是要做就要一槍斃命，留時間跟空間給財團是找死」、「嚴重的官商勾結真的會害死台灣這塊土地」

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  • 網友認為墜機事件不單純，紛紛猜測可能有內幕。（圖擷自PTT）

    網友認為墜機事件不單純，紛紛猜測可能有內幕。（圖擷自PTT）

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