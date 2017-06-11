夏天來了怎知道？ 鹿港人就靠這一味…

鹿港夏天獨有的滋味，就是吳明財的攤車涼粽，幾乎半個多小時就賣光了。（記者劉曉欣攝）

2017-06-11 14:22

〔記者劉曉欣／彰化報導〕夏天來了，怎知道？鹿港人只要看到吳明財攤車，改賣夏季專賣的涼粽，吃下一口涼粽，就知道夏天到了！

「端午過後才賣涼粽，一直賣到中元節！」今年82歲的吳明財，打從25歲就開始他的攤車人生，57年來都推著攤車，「夏賣涼粽冬賣包子饅頭」，早已經成為鹿港街頭最讓人念念難忘的轉角風景。

吳明財「攤車人生」即將邁入第58個年頭，年輕時為了養家，所以準備的比較多，現在年紀大，只有他跟老婆兩個人準備涼粽，也就準備比較少，常常攤車才剛推出來，大概半個多小時就賣完。

吳明財通常都在鹿港龍山寺一帶走動，如果等候片刻沒有生意上門，才會繼續推著攤車繼續往前走，有的民眾因為常常來買都買不到，只要運氣好看到，「涼粽來了」，馬上停車來買，一買就是10盒，只因為「很難買到」。

「從小吃到大，還當了阿公！」許多人來買涼粽都說，其實，「涼粽」就是「鹼粽」，但攤車涼粽包成三角扁形，吳明財會切成小塊裝成盒，為了讓顧客吃到冰冰的涼粽，吳明財都會把涼粽放入有冰塊的櫥窗內「冰鎮」一下，所有的小細節都堅持傳統。

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