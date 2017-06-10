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齊柏林所乘凌天航空成立23年 釀5事故、8人罹難

2017-06-10  15:05

〔即時新聞／綜合報導〕導演齊柏林今進行《看見台灣II》空勘時不幸罹難，他所搭乘的直升機隸屬於凌天航空，成立23年發生5次空難意外，而此次造成3人死亡則是最嚴重的一次。

凌天航空1994年成立，總公司設立於台中市沙鹿區，成立至今已23年，曾發生過5次空難事故。

1999年11月29日，一架希勒UH-12型直升機從高雄旗山區起飛，進行農藥噴灑任務，卻在高屏溪攔河壩集水區落水墜毀，1名駕駛罹難。

2001年9月3日，一架貝爾206B-3型直昇機從台中起飛，執行清掃電塔礙子作業時，勾到電塔之電纜，導致墜落失事，機上兩人皆罹難。

2014年12月18日，一架貝爾206B3型直昇機由彰化市起飛，同樣在執行電塔礙子清掃作業時，直昇機突失去動力，駕駛緊急降落後，發現起落架斷裂及尾桁受損，機上兩人輕傷。

2015年11月22日，一架貝爾206B3型直昇機由新北市起飛執行電塔礙子清洗作業，疑因勾到電塔之電纜墜落於果園，機上兩名人員皆罹難。

2017年6月10日，直升機B31118進行《看見台灣》續集的空勘任務，起飛不久後隨即失聯，接著國搜中心在花蓮豐濱大港口發現墜落的直升機，導演齊柏林與其助手、還有正駕駛張志光皆罹難。

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  • 2015年，凌天航空一架直升機在清理高壓電線時發生意外，墜落在新北市泰山鄉一處果園中。（資料照，記者王敏為攝）

    2015年，凌天航空一架直升機在清理高壓電線時發生意外，墜落在新北市泰山鄉一處果園中。（資料照，記者王敏為攝）

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