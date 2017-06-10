06/10 各報重點新聞一覽

2017-06-10 06:35

自由時報

英大選未過半// 梅伊組少數政府 如期脫歐

英國八日國會下議院選舉大爆冷門，首相梅伊原本寄望提前改選，擴大執政「保守黨」的民意基礎，以利脫歐談判，不料竟意外痛失國會過半優勢，而在野的「工黨」卻在席次上大有斬獲，令國家陷入無政黨過半的「僵局國會」窘境。梅伊選後以穩定政局為由拒絕請辭負責，並成功爭取北愛爾蘭小黨「民主統一黨（ＤＵＰ）」力挺，雙方將共組聯合政府。儘管各界質疑政局穩定性，也對脫歐前景大為不安，但梅伊仍宣布，六月十九日開始的脫歐談判將如期登場。

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總統下鄉推前瞻 首站到台南

立法院即將召開臨時會審議「前瞻基礎建設特別條例草案」與特別預算案，蔡英文總統昨啟動「政策下鄉」行程，第一站就選擇台南市；蔡除強調治水是長期作戰，也多次宣示她推動政策與改革的決心，「我有決心去做，希望各位立法委員能不分黨派支持！我會給各位最大的支持」。

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驚世夫妻 恩怨剪不斷// 薛楷莉250萬票據 查封顏冠得2億房產

日月光半導體公司102年10月排放廢水污染後勁溪，遭高雄市政府環保局認定獲取上億元不法利益並裁罰，日月光不服提起行政訴訟，高雄高等行政法院去年認定裁罰金額計算有誤，撤銷原裁罰處分，要求市府重為適法處分，上訴後最高行政法院昨判高市府應返還日月光已繳的1億201萬多元罰鍰，全案確定。

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蘋果日報

12次超音波 照不出殘肢 單腳天使敗訴

超音波檢查，無法百分百確認嬰兒無殘！林姓婦人4年前懷孕，赴新北市正生婦幼聯合診所，由院長陳先正陸續12次產檢且進行2D超音波檢查，胎兒健康無異狀，同年8月卻生下四肢僅存左足的「單腳天使」，嬰兒的父親將她取名「又立」鼓勵，但也憤而控告陳男涉業務過失傷害罪，但檢方基於醫審會鑑定指超音波不見得能察覺胎兒異狀，予不起訴確定，父母提民事求償816萬元，新北地院日前也判敗訴。

華南王子求離判敗 新光公主人工受孕

華南金王子林知延6年前迎娶新光金公主吳欣盈，豪門婚姻不到3年鬧婚變，林以吳女與新加坡籍男子「碰嘴」被拍親密照等理由，訴請離婚，但台北地院審理認為，吳女是在友人起鬨下拍照，雙方並無私情，且當時吳女正準備人工受孕，難同時有出軌行為，反而是林在妻子車上裝GPS監控遭起訴，要為婚姻發生破綻負較大責任，判決不准林男離婚。

聯合報

保守黨席次未過半 梅伊恐成英跛腳首相

英國國會大選八日投票，首相梅伊領導的保守黨在九日出爐的開票結果中未能取得過半席次。梅伊力抗要她下台的聲浪與壓力，奮力尋求與北愛民主統一黨（ＤＵＰ）合組新政府。

熱壞了！雨後高溫 3天69人熱傷害

日前豪雨炸台造成水患，天氣接著轉晴，雨後高溫，因熱傷害掛急診的人數急速攀升；衛福部統計，周二到周四短短三天，全台就有六十九人因熱傷害送醫。氣象預報高溫持續到下周三，之後將有第二波梅雨報到。

中國時報

柯P籲對岸：不該為0.5％芥蒂 放棄99.5％的善意

2017年台北世大運將登場，原訂6月辦的台北上海雙城論壇卻持續延宕。台北市長柯文哲昨接受中天《新聞深喉嚨》專訪指出，市府正積極與上海溝通，盼7月舉辦雙城論壇，以免與世大運撞期。談及兩岸，柯呼籲對岸，不該為了0.5%的芥蒂放棄99.5%的善意，兩岸政治高層僵住，民間、企業、團體還是可以更多交流，特別是學生與年輕人。

政治豪賭 想要的都落空！梅伊慘勝 保守黨內磨刀霍霍

英國首相梅伊提前舉行國會大選，欲擴增國會席位、強化脫歐談判籌碼，未料這場政治豪賭以「慘勝」收場，梅伊的保守黨非但未贏得更強大的民意後盾，反倒喪失在國會下議院的過半優勢，從而引發保守黨內部激烈的領導權鬥爭，不少保守黨要角咄咄逼人要求梅伊負起敗選責任、辭職下台。