| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
工程人員不眠不休搶修 南橫公路提早8天今搶通 午後對流發展旺盛！全台13縣市大雨特報 中山高大林往民雄貨車翻覆邊坡 一人送醫 PR 「職」劇場 男神手機秘密
 首頁 > 生活

國外藥物網拍最高罰款200萬 桃園去年開罰50件

2017-06-08  14:30

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府衛生局去年共查獲50起個人攜帶藥物回國後，違規於網路刊登販售案件，販售的品項五花八門，從感冒藥、腸胃藥、止痛藥、青草膏、人蔘到隱形眼鏡都有，最後依違反藥事法「無照藥商」規定，罰款3到200萬元。事實上，出國旅遊購買藥品、醫療器材也都有數量上的限制，由於暑假是出國旅遊旺季，衛生局今天召開記者會，呼籲民眾購買藥物以自用為宜，絕對不能販賣。

衛生局記者會是以行動劇方式，告訴民眾出國旅遊，所能攜帶藥物上限，其中西藥部分，非處方藥每種至多12瓶（盒、罐、條、支），合計以不超過36瓶為限，至於處方藥部分，若攜帶醫師處方箋以6個月用量為限，如未攜帶醫師處方箋則以2個月用量為限。

中藥部分，每種中藥材至多1公斤，合計不得超過12種，中藥製劑每種至多12瓶（盒），合計不超過36瓶為限；隱形眼鏡，單一度數60片，每人以單一品牌及2種不同度數為限。

衛生局藥政管理暨稽查科長張敬崴表示，最常見的狀況是民眾買了藥品後，覺得不適合，就在網路拍賣，殊不知藥品販賣需具有藥商資格，無照販賣就已經觸法；另藥品都有保存期限，加上國外藥品並無中文標示，民眾購買服用、沒有注意正確用量用途、禁忌及副作用等，有可能導致傷害，且無法申請國內藥害救濟，民眾購買時還是要多注意。

廣告
  • 桃園市政府衛生局以行動劇方式，告訴民眾從國外攜帶回台的藥物，絕對不能於網路拍賣，否則有觸法問題。（記者謝武雄攝）

    桃園市政府衛生局以行動劇方式，告訴民眾從國外攜帶回台的藥物，絕對不能於網路拍賣，否則有觸法問題。（記者謝武雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 網拍 藥妝品 藥物
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧白斬雞腿
涮嘴炸物✧黃金中卷
小菜✧破布子漬苦瓜
小黃瓜如何保存？
轉寄

標題：國外藥物網拍最高罰款200萬 桃園去年開罰50件


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月8日‧星期四‧丁酉年五月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.