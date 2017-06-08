國外藥物網拍最高罰款200萬 桃園去年開罰50件

2017-06-08 14:30

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府衛生局去年共查獲50起個人攜帶藥物回國後，違規於網路刊登販售案件，販售的品項五花八門，從感冒藥、腸胃藥、止痛藥、青草膏、人蔘到隱形眼鏡都有，最後依違反藥事法「無照藥商」規定，罰款3到200萬元。事實上，出國旅遊購買藥品、醫療器材也都有數量上的限制，由於暑假是出國旅遊旺季，衛生局今天召開記者會，呼籲民眾購買藥物以自用為宜，絕對不能販賣。

衛生局記者會是以行動劇方式，告訴民眾出國旅遊，所能攜帶藥物上限，其中西藥部分，非處方藥每種至多12瓶（盒、罐、條、支），合計以不超過36瓶為限，至於處方藥部分，若攜帶醫師處方箋以6個月用量為限，如未攜帶醫師處方箋則以2個月用量為限。

中藥部分，每種中藥材至多1公斤，合計不得超過12種，中藥製劑每種至多12瓶（盒），合計不超過36瓶為限；隱形眼鏡，單一度數60片，每人以單一品牌及2種不同度數為限。

衛生局藥政管理暨稽查科長張敬崴表示，最常見的狀況是民眾買了藥品後，覺得不適合，就在網路拍賣，殊不知藥品販賣需具有藥商資格，無照販賣就已經觸法；另藥品都有保存期限，加上國外藥品並無中文標示，民眾購買服用、沒有注意正確用量用途、禁忌及副作用等，有可能導致傷害，且無法申請國內藥害救濟，民眾購買時還是要多注意。