唯一進榜私校 北醫大今年擠進400大

2017-06-08 13:27

〔記者林曉雲／台北報導〕2018年QS世界最佳大學排名出爐，台北醫學大學今年排名首度擠進400大、第398名，校方中午開心發出聲明指，北醫大高居全國私立大學首位，在國內排名第10，僅次於台大、交大、清大及成大等國立大學，且北醫大用在學生的平均年度預算，每名學生高達59萬元，不僅高居全國第1，更是北醫大引以為傲的優勢。

台北醫學大學校長閻雲表示，去年北醫大世界大學排名是401到410名，今年進步至398名，2016到2018年近三年均呈現成長趨勢，從2016年的421到430名進步到2017年的401到410名，2018年躍升至398名，進入世界前400大。

QS世界大學排名依據每個學校的「學術聲望」、「雇主聲譽」、「師生比例」、「論文被引用數」及「國際師資與國際學生占比」五大指標進行評比，北醫大的「師生比例」分數高達84.7，在國內名列前茅；另在「國際教師占比」也排名第3，高於國內大專院校的平均值。

閻雲說明，目前北醫大發展成一校五院雙校區的教學醫療體系，從7大學院拓展成10大學院，成立大安校區，發展癌症研究、轉譯醫學、醫療大數據、醫療物聯網、精準醫療及智慧醫院等重點，結合AI虛擬實境等人工智慧教學，進入全數位化的臨床訓練，翻轉傳統教室的學習模式，尤其是生師比9.9：1，在各大專校院中顯得亮眼。

閻雲表示，近年來北醫大挹注大量經費提升教學品質，也禮聘世界頂尖學者加入北醫大的行列，致力提升學術研究水準及強化國際合作，積極走向國際，與美國國家衛生研究院、南加州大學、加州理工學院及凱斯西儲大學、耶魯大學及梅約診所等政府機構及知名大學合作，提高國際學術的影響力。