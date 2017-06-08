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花蓮出現境外移入瘧疾 衛生局今天下午消毒

2017-06-08  12:45

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今年第2起境外移入瘧疾病例昨天確診，1名定居花蓮的非洲裔男子，返國1個月後回台，6日出現症狀就醫，7日經疾病管制署確診瘧疾陽性反應，目前男子除了在醫院隔離治療，花蓮縣衛生局今天下午將前往男子住家附近消毒環境。

花蓮縣衛生局表示，原籍非洲的這名男子10多年前曾有瘧疾帶原，但已經治癒；他今年5月至非洲探親，6月初返回台灣，本月6日出現發燒畏寒等症狀，到花蓮門諾醫院就醫，有向醫師告知旅遊史，因此採取血片送疾管署化驗，7日驗出瘧原蟲確診。

不過，疾病管制署第一時間並未公開這項訊息，是花蓮縣議員笛布斯·顗賚在臉書貼文才讓此事曝光。對此花蓮縣衛生局澄清，事實上該案例持續監控中，就醫後目前住院隔離治療，並未在外「趴趴走」；且瘧疾是在發病後3天才有傳染力，血液才驗得出瘧原蟲，傳染機會極低。

衛生局解釋，瘧疾的病媒蚊「矮小瘧蚊」在台分布極少，花蓮過去雖部分區域曾發現過矮小瘧蚊，但因為台灣的瘧疾及瘧原蟲已經在1965年絕跡，因此沒有傳染瘧疾的問題。

由於有瘧疾境外移入個案，衛生局昨天在男子住家附近「掛燈」捕蚊，並無發現有矮小瘧蚊，讓防疫人員鬆口氣，而男子將持續在醫院住院隔離，病床也有掛蚊帳防止蚊子咬，將持續住院直到血液驗不出瘧原蟲為止。

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  • 台灣去年共有13起瘧疾境外移入，今年至本週為止共2例，1例在台北市，第2例在花蓮。（擷自疾管署網站）

    台灣去年共有13起瘧疾境外移入，今年至本週為止共2例，1例在台北市，第2例在花蓮。（擷自疾管署網站）

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