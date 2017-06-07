想在捷運上大吃大喝？快去這個國家

韓國公車站站停，在台灣有習慣招手讓公車停靠的人記得克制一下，免得尷尬。（記者莊蕙瑜攝）

2017-06-07 07:30

〔記者莊蕙瑜／高雄報導〕在韓國，明星開車紅燈右轉不會被罰？先別大驚小怪，在韓國的交通法規中，紅燈都是可以右轉的！韓風持續熱燒，不管你正準備去韓國旅遊或想進一步了解韓星生活，都要好好注意，原來台灣跟韓國存在不少有趣的生活差異！

是專業導遊更是韓國在地人的Lucy指出，台灣捷運明文規定不能飲食，但在韓國是被允許的，不過Lucy強調，吃東西的味道可能會太明顯，所以韓國人都很有默契的以喝飲料為主；而在台灣坐公車，不少人都有怕公車過站不停、而急忙揮手攔車的經驗，但在韓國，公車一定是站站停，所以不用揮手，公車也一定會靠站喔！

在韓國想吃個吐司夾蛋，可不容易，因為韓國人習慣在家吃完早餐才出門，所以想吃早餐只能找少數幾家24小時經營的韓式店家，或是近年才開始進駐的西式早餐店。吃飯時，也沒有所謂的公筷母匙，每個人的筷子跟湯匙，都可以從鍋中直接舀菜，Lucy解釋：「因為大家都是大韓民國的子民，也就是一家人，吃飯當然就不該有生疏之分。」

京畿觀光公社駐台辦事處處長段亭羽則補充，到韓國吃烤肉是必備的行程，而烤肉這種「粗活」，就交給男生吧！其實在韓國，男尊女卑的觀念還是很重，在家裡幾乎所有家事都是女生包辦，所以到了外面吃飯，男生自然要展現體貼的一面，女生就趁機好好享受一下吧！

（想知道更多有趣的韓國文化？敬請鎖定2017.6.9週五的週末生活版！）

韓國不僅傳統服裝迷人，就連生活文化也與台灣小有差異。（記者莊蕙瑜攝）