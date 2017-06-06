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防一銀、WannaCry重演 「雲端資安攻防平台」培育資安人才

2017-06-06  21:00

〔記者吳柏緯／台北報導〕近年來惡意程式日益猖獗，去年第一銀行ATM遭俄羅斯駭客入侵，被盜領7000多萬元，日前台灣更成為勒索病毒「WannaCry」的重災區之一，讓資安議題再度受到各界關注。國研院國網中心打造「雲端資安攻防平台」，並透過此平台舉辦首屆「資安攻防競賽」，除增加資安意識外，也希望藉此培育台灣資安人才。

國研院指出「雲端資安攻防平台」（CDX）為國研院國網中心結合「大尺度惡意程式誘捕網路建置」、「惡意程式分析」、「惡意程式知識庫」及「雲端核心技術」的結晶，具備「專屬隔離環境」及「擬真場域實戰」兩大特色。

平台在安全的環境下，可隨意產生具漏洞與病毒的虛擬主機，供使用者練習新型病毒的檢測分析。同時，可擴展多主機的架構，提供了具規模的擬真網路，讓使用者可進行惡意程式的攻防實戰。

國研院國網中心研究員蔡一郎表示，CDX只要90秒即可打造提供40人上線進行資安實務課程的環境，且最多可容納500人同時上線，大幅節省建置時間與成本。而且CDX可供不同對象設計出不同環境，例如企業就可選用公司自用的系統作業環境搬進CDX內，進行落點掃描、攻防測試和學習相關演練技術；資訊從業人員可從中學習模擬駭客手法，在攻防過程中了解資安防治機制的技術能量。

蔡一郎說明，平台的訓練課程內容除了基礎的網頁安全、封包分析、惡意程式分析外，還包括誘捕系統、弱點滲透、數位鑑識、行動裝置安全等12類資安技術，並根據過往案例製作成150個以上弱點題庫，包括第一銀行ATM、WannaCry都在其中，以進行實務演練。

隨著平台啟用，國研院也運用此平台舉辦首屆「資安攻防競賽」的首次比賽，吸引不少高中、大學與研究生組隊參賽。最終由高雄應用科技大學與高雄第一科技大學合組的隊伍「是擅長放棄的朋友呢」奪得冠軍、亞軍則是「寶寶沒主機但寶寶不說」，季軍則由高中生組成的隊伍「喵喵喵」奪得。

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  • 高雄應用科技大學與高雄第一科技大學合組的隊伍「是擅長放棄的朋友呢」奪得冠軍（國研院提供）

    高雄應用科技大學與高雄第一科技大學合組的隊伍「是擅長放棄的朋友呢」奪得冠軍（國研院提供）

  • 國研院國網中心研究員蔡一郎表示，CDX只要90秒即可打造提供40人上線進行資安實務課程的環境，且最多可容納500人同時上線，大幅節省建置時間與成本。（記者吳柏緯攝）

    國研院國網中心研究員蔡一郎表示，CDX只要90秒即可打造提供40人上線進行資安實務課程的環境，且最多可容納500人同時上線，大幅節省建置時間與成本。（記者吳柏緯攝）

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