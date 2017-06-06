大姆指虎口夾棒苦練爵士鼓 身障生王冠峻獲頒總統教育獎

2017-06-06 17:53

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中特教學校學生王冠峻因患罕見疾病，不但先天顱顏畸形，手腳更長出會不斷增生的「蹼」讓指間相連，從小到大至少接受7次以上分離手術，更要忍受如同「滿清10大酷刑」的防趾頭外屈的鋼釘矯正術，有中度多重障礙的他，高二起嘗試學爵士鼓，僅管手無法彎曲，只能靠大姆指與虎口「夾」棒苦練，但他打出全國身障才藝賽第1名實力，更考取3張街頭藝人證照，獲總統教育獎肯定。

王冠峻患罕見疾病亞伯氏症候群，一出生沒有頭蓋骨、顱顏畸形、上下排牙齒各較正常人多出一排以致咬合不全，更有嚴重的手蹼腳蹼，讓手指、腳趾相連，須靠手術把蹼切割，但蹼會不斷增生，只能忍受一次次痛楚手術；尤其腳蹼嚴重，腳部分離手術後大姆指會外翻，必須從指尖處打入鋼釘矯正腳姆指，「形同滿清10大酷刑」的苦楚，他至少3年要面對1次。

出現包含聲障、肢障、智障的王冠峻被判定是中度多重障礙，高中入學台中特教學校，高一下學期就曾再次接受腳趾鋼釘矯正術，導師蕭素美常要在學校幫他換藥，心疼他要忍受一次次傷口椎心刺骨的疼痛，王冠峻卻總笑笑地回說「習慣了」，不曾抱怨。

注意力不易集中的王冠峻上課常坐不住，蕭素美注意到他喜歡敲敲打打，嘗試讓沒學過音樂的他練木箱鼓，拍打出心得的他，高一先是跟同學組團考取台中市街頭藝人證照，因打擊功力進階，高二時蕭素美又試著讓他練爵士鼓。

王冠峻除有手蹼困擾外，也先天沒有指關節，沒有能伸屈的手指抓拿鼓棒，只能靠大姆指與虎口「夾」棒，常打沒兩下鼓棒就冷不防飛射出去。

教師群想出在鼓棒上加綁磨擦條增加阻力，雖成功降低鼓棒飛射的危機，卻也加重磨擦力，讓他總練到手指紅腫甚至破皮流血，耐操的王冠峻只懂得一練再練，沒想過放下鼓棒。

王冠峻看不懂鼓譜，僅能靠老師分解曲目一段一段地教學示範，讓他一段一段背記，再組成完整曲目，蕭素美說，一般人練10次，他則反覆苦練上千次，爵士鼓彷彿開發出他的節奏感潛力，有時光聽旋律，不靠鼓譜教學，也能自已打出像樣的節奏，甚至會自我變通出一套「鼓譜」。

除在學校不時敲敲打打練習外，王冠峻回家更會拿家中的鍋碗瓢盆當鼓來練，熟能生巧下，即使夾棒靠手臂驅動雙打擊，無論多快的節奏他均能豪氣敲擊，去年底甫練爵士鼓1年的王冠峻挑戰全國心智障礙者才藝大賽，就技驚四座摘下青少年組個人冠軍，之後又陸續考取爵士鼓及另一個樂團街頭藝人證照，共累積3張街頭藝人證。

雖有先天身心障礙卻未曾屈服身體殘陷，努力開發潛力的王冠峻獲總統教育獎肯定，得知有機會跟總統見面，讓王冠峻十分雀躍，更盼畢業後靠爵士鼓自力更生，證明「天生我材必有用」。

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