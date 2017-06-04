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豪雨致基地台故障 NCC：本月7日修復

2017-06-04  23:34

〔記者楊綿傑／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）表示，此次豪雨，受到西南氣流及滯留鋒面影響，分別造成北、南各地有市話及行動基地台故障災情，尤以基隆市、新北市、南投縣有較多基地台故障。各業者已經投入維修，預估6月7日10時可完成修復。

NCC表示，為提升及強固電信事業基礎網路抗災準備，NCC每年汛期前均辦理「通訊傳播網路重大災害災損通報系統」教育訓練，督導業者做好防災準備，俾災害發生時能迅速應變及復原。

此外，NCC說，針對偏鄉地區及高災害潛勢地區，經電信業者自建及行政院補助建設，已完成的20處防救災行動通訊平台，於此次豪大雨期間皆未因停電或受損停止運轉，充分發揮防救災的功能。建置中的防救災行動通訊平台尚有37台，預計年底前陸續完工。

NCC也提到，為強化行動通訊可靠度，提升防救災效能，亦於前瞻基礎建設中編列預算，補助偏鄉及高災害潛勢地區基地臺建置備援電力設施，期使颱風豪雨來襲造成電力中斷時，行動通訊仍能暢通無阻，便利民眾救援。

NCC指出，民眾可至NCC網站「緊急應變資料專區」查閱市話或行動基地台故障之預估完成修復時間，或於專區網站之「即時災損資料查詢系統」內，查看各縣市、鄉鎮區域市話或行動基地台之故障數及預估完成修復時間。民眾如欲查詢個別地區市話或基地台修復進度，可逕向提供該地區通訊服務之業者查詢。

各業者查詢窗口電話如下：

市話：
中華電信：0800-080-123
台灣固網：（02）4066-0357
亞太電信：0809-050-982
新世紀資通：0800-058-885

行動電話：
中華電信：0800-080-090
台灣大哥大：手機直撥188
亞太電信：0809-050-982
遠傳電信：0800-058-885
台灣之星：0908-000-123

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  • 豪雨致基地台故障，各業者都在維修。（NCC提供）

    豪雨致基地台故障，各業者都在維修。（NCC提供）

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相關關鍵字： 106年62豪雨 NCC 國家通訊傳播委員會 基地台 豪雨
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標題：豪雨致基地台故障 NCC：本月7日修復


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