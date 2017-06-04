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河床西瓜泡水 清水農友質疑河川局是元凶

台中市截至目前農作損失約70公頃。（記者歐素美翻攝）

2017-06-04  14:05

〔記者歐素美／台中報導〕大雨造成台中市農作物受災面積達70公頃，其中，清水區大甲溪畔農友種植的10多公頃的西瓜泡水，損失逾300萬元，農友質疑是水利署第三河川局在堤防進行防止揚塵等工程，造成大水沖刷所致，市議員楊典忠今天上午前往會勘，要求市府調查是否有人為疏失，為農民爭取權益。

農業局統計，截至今日，台中市農作物受害面積達70公頃，包括水稻倒伏52公頃、柿子落果8公頃和西瓜浸水10公頃，損失金額122萬6000元，市府已陳報行政院農委會農糧署，並與區公所持續調查中。

但清水區高北里大甲溪畔，有4位農友利用河川地種植西瓜及冬瓜，農友今天前往查看，發現逾10公頃的西瓜田等皆泡水，農友表示，損失逾市值300萬元。

栽種西瓜的許姓農友質疑當地西瓜泡水，主因水利署河川局在當地進行大甲溪防止揚塵工程，因工程破壞西瓜田的農作堤防，致大雨來時大甲溪水沖進西瓜田，才造成西瓜泡水無法採摘販售，農友表示，否則該處河川地很高，10年來連颱風來襲都能平安度過，結果這次梅雨季就全部報銷。

市議員楊典忠接獲農友陳情，今天上午前往會勘，他表示，大甲溪工程引起農民抱怨連連，但現場連工程告示牌都未設立，要求市府應派員前往了解其中有無人為疏失，並協助向中央求償農民損失，替農民爭取應有權益。

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  • 清水區高北里大甲溪河床種植的西瓜泡水，農友質疑是水利局河川局在當地施工所致，市議員楊典忠前往了解。（記者歐素美攝）

    清水區高北里大甲溪河床種植的西瓜泡水，農友質疑是水利局河川局在當地施工所致，市議員楊典忠前往了解。（記者歐素美攝）

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