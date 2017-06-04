從遊戲認識科學 台東科學展覽會好好玩

2017-06-04 09:33

［記者張存薇／台東報導］生活中處處可見科學原理！台東縣國中小科學展覽會今天早上登場，展現台東縣推動科普教育成果，現場還設有100個趣味科學遊戲攤位，帶領小朋友從生活中認識科學、開心玩科學！

由教育處、台東大學及各高中、國中小通力合作的「科學N次方」科學園遊會一整天讓小朋友樂翻天，像有抽紙片把錢幣留在瓶內的小遊戲，帶領參加者認識「慣性原理」，「翻滾吧！色彩」則是讓牛奶與洗潔劑交互作用，讓顏色變化，展現表面張力的特性。也有關主設計以鐵絲、螺帽、牙籤做出「平衡鳥」，讓小朋友動動腦怎麼設計才不會從手上掉下來，十分有趣。

此外，今年參加台東科展包括國中組13件、國小組18件，有6件作品將進軍全國賽，包括化學組第1名新生國小陳品毓、李穀玲、鄭裘諳、郭加恩、袁予恩、謝馨儀的「探討咖啡渣之染色變因與再利用」，指導老師為陳立宜、陳怡蒨，生活與應用科學第1名豐里國小陳品頤、郭乃興、林靖庭、陽瑀潔、巫奕嶔、林彤蓁「Q彈黏牙的小米麻糬」 ，指導老師為徐巧縈，第2名為仁愛國小彭婕瑜、羅妍甯、邱雋恩、顏羽辰、馬翌祐、林宇平「衛生紙能否用於馬桶之探討」，指導老師王瑞惠、郭宏忠。

國中組包括化學組第1名新港國中尤湘瑜、王懷恩、蘇聖祐「光與影的交錯」，指導老師陳敬皓，生物組第3名及最佳鄉土教材獎為育仁中學洪宇潔、郭典淳、陳曦「大巴六九藥用植物園區蛙類生態與棲地特性初探」，指導老師葉建成，生活與應用科學組第1名新港國中賴佑齊、賴品均、施昭宇「POP蹦」，指導老師為陳敬皓。

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