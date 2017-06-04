| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
山區暴雨溪水沖毀地基 桃源、六龜11戶民宅倒塌 南橫公路東段利稻至霧鹿段 中午前搶通 大雨不斷 山川琉璃吊橋封橋停止參訪 PR 「職」劇場 男神手機秘密 「職」劇場 男神手機秘密
 首頁 > 生活

從遊戲認識科學 台東科學展覽會好好玩

2017-06-04  09:33

［記者張存薇／台東報導］生活中處處可見科學原理！台東縣國中小科學展覽會今天早上登場，展現台東縣推動科普教育成果，現場還設有100個趣味科學遊戲攤位，帶領小朋友從生活中認識科學、開心玩科學！

由教育處、台東大學及各高中、國中小通力合作的「科學N次方」科學園遊會一整天讓小朋友樂翻天，像有抽紙片把錢幣留在瓶內的小遊戲，帶領參加者認識「慣性原理」，「翻滾吧！色彩」則是讓牛奶與洗潔劑交互作用，讓顏色變化，展現表面張力的特性。也有關主設計以鐵絲、螺帽、牙籤做出「平衡鳥」，讓小朋友動動腦怎麼設計才不會從手上掉下來，十分有趣。

此外，今年參加台東科展包括國中組13件、國小組18件，有6件作品將進軍全國賽，包括化學組第1名新生國小陳品毓、李穀玲、鄭裘諳、郭加恩、袁予恩、謝馨儀的「探討咖啡渣之染色變因與再利用」，指導老師為陳立宜、陳怡蒨，生活與應用科學第1名豐里國小陳品頤、郭乃興、林靖庭、陽瑀潔、巫奕嶔、林彤蓁「Q彈黏牙的小米麻糬」 ，指導老師為徐巧縈，第2名為仁愛國小彭婕瑜、羅妍甯、邱雋恩、顏羽辰、馬翌祐、林宇平「衛生紙能否用於馬桶之探討」，指導老師王瑞惠、郭宏忠。

國中組包括化學組第1名新港國中尤湘瑜、王懷恩、蘇聖祐「光與影的交錯」，指導老師陳敬皓，生物組第3名及最佳鄉土教材獎為育仁中學洪宇潔、郭典淳、陳曦「大巴六九藥用植物園區蛙類生態與棲地特性初探」，指導老師葉建成，生活與應用科學組第1名新港國中賴佑齊、賴品均、施昭宇「POP蹦」，指導老師為陳敬皓。

相關影音

廣告
  • 利用簡單材料，怎麼設計出不掉落的平衡鳥？（記者張存薇攝）

    利用簡單材料，怎麼設計出不掉落的平衡鳥？（記者張存薇攝）

  • 利用牛奶、洗潔劑及顏料，看出表面張力。（記者張存薇攝）

    利用牛奶、洗潔劑及顏料，看出表面張力。（記者張存薇攝）

  • 慣性讓錢幣掉落瓶中。（記者張存薇攝）

    慣性讓錢幣掉落瓶中。（記者張存薇攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 科學
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
早午餐✧馬鈴薯蛋餅
港式風味✧蜜汁叉燒
認識親子丼的由來！
好吃的香蕉怎麼挑？
轉寄

標題：從遊戲認識科學 台東科學展覽會好好玩


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月4日‧星期日‧丁酉年五月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.