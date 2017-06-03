寄錯！ 收到賴清德署名的輓聯 喪家傻眼 ...

2017-06-03 21:23

〔記者楊金城／台南報導〕蝦米，寄錯輓聯，新營區黃姓民眾的84歲陳姓母親往生，明天將舉辦告別式，今天接到台南市政府秘書處寄來市長賴清德署名致贈的輓聯，竟然是[鄭媽X老太夫人仙逝]，寄錯輓聯，讓他覺的不可思議。

秘書處處長吳堂成、新營區長張睿民下午5點多趕緊前來致意賠不是，向黃母上香悼祭，市長賴清德也送來鮮花致意，未當成小失誤看待，慎重處理，黃姓民眾一家人感受誠意，表示諒解。

市長署名要給喪家的輓聯或是婚嫁的喜幛都是由市府秘書處機要科處理，科長黃炳元說，這是第一次發生寄錯輓聯的疏失。機要科也覺得奇怪。

機要科調查後，問題原來出在新營區公所先以訃文，再以通報單，兩次向機要科申請市長署名的輓聯，結果通報單繕寫出錯，把要給其它喪家的輓聯送到黃姓民眾手中。

黃姓民眾今天上午接到市府秘書處寄來的輓聯，信封上的收件人姓名、連絡電話和住址都對，但信封中寫的是「鄭X老夫人治喪處 99歲 紅」、打開後裡面裝的就是書寫[鄭媽X老太夫人仙逝]的輓聯，讓黃姓民眾傻眼，趕緊打電話詢問秘書處。公所今天下午已將對的輓聯寄給黃姓民眾。

張睿民說，都是公所忙中有錯，檢討改進。吳堂成說，未來將再和基層公所連繫核對程序，不能出錯。

黃炳元說，處理市長署名的喜帳和輓聯，1個月平均超過1千件，為避免出錯，或被人冒名惡作劇誤寄給人，輓聯大多以訃文為準，有時因出殯時間很趕，公所會以通報單傳真方式申請，但為了避免喜帳錯寄給喪家、輓聯誤寄到喜慶民眾家中或是裝錯輓聯寄錯人，都會再三核對，這次純粹是公所報上來錯誤資料造成寄錯輓聯，未來與基層公所會落實查核。