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上餐廳別點這3樣東西！「地獄廚神」分析給你聽

被譽為「地獄廚神」的戈登拉姆齊除了旗下有多家餐廳外，更常主持烹飪電視節目。（法新社）

2017-06-02  23:18

〔即時新聞／綜合報導〕被譽為「地獄廚神」的戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）除了旗下有多家餐廳外，更常主持烹飪電視節目。最近他還點出3樣到餐廳千萬別點的東西，並說出不要點的背後理由。

1. 今日特餐
很多餐廳服務生都喜歡介紹今日特餐給客人，然而戈登拉姆齊卻呼籲大家不要點特餐。他更明白點出，特餐其實是餐廳希望在今天晚上賣完的東西，如果餐廳還列出了一堆特餐，那更是一點也不特別。

2. 店家吹噓擅長的餐點
很多餐廳常會在menu上註明哪道很著名、是最推薦的料理，但戈登拉姆齊卻認為這反而是一種警戒。他直言很多餐廳都愛說某道菜很著名、是最佳料理，但是一道菜著不著名，究竟是由誰評斷呢？

3. 餐廳特色酒（The house wine）
有些人以為餐廳的特色酒價格便宜、品質也佳，但戈登拉姆齊卻不建議大家點特色酒。他反而建議大家詢問餐廳的「清倉酒單」（bin end list），多數餐廳都有一些包裝刮傷、損壞的酒，這些酒都會出現在清倉酒單上。由於餐廳擔心它們賣不出去，常常會降價、並將酒裝在漂亮的玻璃杯中吸引客人，是相當超值的酒飲。

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