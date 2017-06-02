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台中家商統測成績傲人 9人奪全國前三名

2017-06-02  17:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中家商今年統一入學測驗成績亮眼，獲得5大類群3名榜首、3名榜眼和3名探花，其中商管群3位榜首同分並列全國第一，目標攻進政大、成大等頂尖大學，還有籃球校隊選手也奪得榜首，另外語科班哈日族美眉自學日文，也搶上日語類探花。

「人生只有一次，要勇敢追夢！」應用外語科的蘇鈺茹因為學校只有英文班，從小就是哈日族的她，喜歡歌手西野加奈和做日式甜點，於是開始自學日語，高一補習日文對話，對日文更有興趣和信心，統測決定考外語群日文類，勤學日語類組教科書和勤練模擬試題，一舉奪得全國探花，目標是東吳日文系。

蘇鈺如高中兼顧英日文學習，為了專心考日文，放棄英文要全力以赴，一度力不從心，模疑考考差，她說曾經後悔放棄，但是看到有位同班同學為了到國外工作，獨自努力不懈，先爭取到外國人家當保姆，最後成功申請到澳洲工作簽證，即將出國，自已受到激勵要更加油，現在考出佳績，成就感加倍，希望能就讀東吳日文，未來到日本教中文，或擔任駐日外交官。

國貿科的楊皇遠、陳怡璇和資處科的余昭毅，都以682分奪得商管群榜首。身高187公分，楊皇遠在國中是體育班棒球校隊，就讀高職仍持續參加棒球和籃球隊，他說美日職棒選手學歷高，偶像是楊岱鋼，很欣賞敬業精神，他說雖然當不成職業選手，也不想輸人，成績一直名列前茅，目標政大，希望能當股票分析師。

楊皇遠沒有補習，他覺得補習很占時間，全靠上課專心學習，回家認真練習；陳怡璇則說，曾經不知道要念什麼，就讀高職時喜歡會計，覺得解題有趣，平常遇到不懂一定發問，回家認真唸，希望考上成大會計；余昭毅則喜歡電腦，目標是台科大資管科。

校長林怡慧今表示，全校學生共209人超過600分，表現傲視全國，這與多元學習，老師認真教學，鼓勵學生留校自習討論．校園讀書風氣盛，展覛亮麗成果。

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  • 台中家商校長林怡慧恭禧商管類群3名榜首余昭毅、陳怡璇和楊皇遠（由右至左）。（記者蔡淑媛攝）

    台中家商校長林怡慧恭禧商管類群3名榜首余昭毅、陳怡璇和楊皇遠（由右至左）。（記者蔡淑媛攝）

  • 台中家商今年統測獲得5大類群3名榜首、3名榜眼和3名探花，表現傑出。（記者蔡淑媛攝）

    台中家商今年統測獲得5大類群3名榜首、3名榜眼和3名探花，表現傑出。（記者蔡淑媛攝）

  • 應用外語科英文班的哈日族美眉蘇鈺茹，喜歡歌手西野加奈，開始自學日文，一舉考上日語類探花。（記者蔡淑媛攝）

    應用外語科英文班的哈日族美眉蘇鈺茹，喜歡歌手西野加奈，開始自學日文，一舉考上日語類探花。（記者蔡淑媛攝）

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