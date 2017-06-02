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中國大媽沒按鈴逼公車路邊停 司機嗆翻她！

中國大媽因沒按下車鈴而過站，反而大聲嗆罵司機。（圖取自爆料公社）

2017-06-02  11:06

〔即時新聞／綜合報導〕公車司機遇到不講理的乘客實在很無奈！有名網友昨搭公車時，目睹了一樁中國大媽沒按鈴反而罵司機的事件，不過司機也不是省油的燈，反問並回嗆大媽為何不按鈴？讓大媽只好下車。

有名網友在PTT上PO文並上傳影片，透露搭公車時，遇到有位中國大媽沒按鈴，過站後叫司機路邊臨時停車，但遭司機拒絕，沒想到她開始大聲叫罵，逼得司機回嗆 ，「你以為這裡是大陸是不是！像你這麼沒水準是不是？」

結果大媽也不甘示弱的回罵，「大陸比你好，大陸比你強。」司機拍手說，「厲害！中國第一行不行？中國一定強！我沒說中國不強，但再怎麼強還是要講道理！」大媽回「和你講道理啊！你喊一聲，你叫一聲，你連叫都不叫！」

司機終於忍不住，請她下一站就下車，並要她安靜，但大媽不肯，強調自己不懂路，根本不會走，又崩潰的直呼找不到回去的地方，其他乘客看不下去，要她趕快下車，大媽回，「我上班要遲到了，你知不知道！」司機質疑她為何當時不按鈴，大媽大喊，「我不知道！不懂！我搞不懂啊！」最後司機問她，「妳現在要不要下車？」大媽才走下車，但口中仍碎念。

鄉民留言：「她到底要幹麻，下車不先按鈴」、「搭錯還能怪人」、「這種嗓門的潑婦真的只有中國特有」、「我公車搭錯站也不會這麼兇，跟司機好聲好氣的詢問怎麼走」、「講話都用吼的」、「自稱上班要遲到了還有時間跟司機吵？」

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