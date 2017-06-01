醫病》婦人腹脹如懷孕又腹痛 罹患罕見混合型大腸癌

2017-06-01 22:55

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名46歲婦人去年5月右上腹痛發現膽囊發炎，切除後仍腹痛不止，且腹脹如懷孕7、8個月，轉診發現罹患大腸癌，大腸右側長了8公分腫瘤已造成腸阻塞，一路塞到小腸，手術後病理還檢出是混合線瘤和神經內分泌瘤類型，不但罕見而且惡性度高。

台中榮總大腸直腸外科醫師陳周誠今指出，大腸癌有95%是腺癌，腫瘤從腺體長出來，5%是神經內分泌腫瘤，從神經生長，一旦檢出神經內分泌腫瘤晚期或混合腺瘤，惡性度高，混合型病例罕見也沒有典型症狀，不易在第一次診正確診斷，如果醫師沒發現，沒有針對性化療，治療效果差。

這名婦人是上班族、生活作息正常，切除膽囊後仍腹痛、腹脹，轉診到中榮檢查出右側大腸長腫瘤合併腸阻塞，從大腸一路塞到小腸，小腸脹到5到10倍大，陳周誠說，即使不進食，人也會分泌胃液腸液，她腸阻塞7天已經累積了5000cc，腹大如孕婦，非常痛苦。

婦人立刻接受手術切除部分大腸和小腸約30公分，7天後出院，但也發現癌細胞理檢查是混合腺癌和神經內分泌瘤，術後接受化療，目前病情控制穩定。

陳周誠說，大腸直腸的神經內分泌腫瘤的發生率大約為10萬分之2.5至5，混合腺癌的混合型更少，兩者5年存活率僅8%，台灣因為有大腸癌篩檢（糞便潛血檢查）等原因有提高確診數和存活率，中榮累積近12年來26例，存活率達19.2%，也發表於瑞士的歐洲大腸直腸外科年會，獲國際肯定。

陳周誠提醒，大腸癌症狀像腹痛、腹脹、倦怠、慢性腹瀉或臉潮紅等，容易與腸胃炎、潰瘍或是腸躁症、停經症候群混淆，不要輕忽，及早就醫檢查。