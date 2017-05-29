醫病》醫師罹大腸癌第4期 5次復發積極治療還能工作

2017-05-29 22:15

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名68歲醫師8年前血便發現罹患大腸癌第4期且轉移到肝臟，迄今歷經5次癌復發，共開刀6次，持續每2週化療，定期追蹤，今年檢查出轉移到肺臟、骨頭和淋巴，仍積極治療，也能正常工作看診，他說「想活就要治療！不要放棄任何希望。」

中國附醫外科部主任、大腸直腸外科醫師陳自諒指出，這名開業醫師生活飲食正常、不菸不酒，就醫發現乙狀結腸長了2公分腫瘤且肝轉移，已是第4期，很鎮定得說「該治療就要治療」手術切除結腸和肝臟病灶，並進行每2週一次的化療。

隔年患者的肝臟癌細胞又復發，再開刀切除，後來約每隔1、2年就復發做手術，肝藏前前後後切除約8成，現在也長回到6成肝，恢復良好，陳自諒表示，患者已經大腸癌第4期，利用化療能抑制癌細胞，仍有復發機率，今年發現有骨頭、肺臟和淋巴轉移。

這名醫師患者樂觀面對病情，定期回診治療、追蹤檢查，也規律運動，打高爾夫球健身，診所也照常看診，即使每2週就要化療，會噁心、嘔吐承受身體不適，只是偶爾會問「能活下去嗎？」陳自諒強調「只要正常治療就會」患者也能重現信心，一直勇敢面對，即使今年面對多處癌轉移，也不放棄，仍積極治療。

陳自諒說，以這名醫師大腸癌第4期病情發現當年，餘命可能只有2、3年，但他配合醫囑治療，保持樂觀，跟著治療技術進步，活得更久更好，而這名醫師不是特例，臨床還有不少病患抗癌成功。

一般人一生中罹患大腸癌機率約5%，而有家族史、菸酒者、嗜吃紅肉、醃製品等刺激性食物者風更高，大腸癌有80%無症狀，等到發現大多晚期，提醒一定要定期篩檢。

陳自諒指出， 大腸癌第1期的治療5年存活率將近100%，第2、3期約60%到80%，第4期如果可手術也有40%~50%，提醒國健署提供50歲至75歲民以上成人篩檢，如果有家族史或瘜肉、發炎性腸道疾病則要提早到20至40歲。