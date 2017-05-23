醫病》豬哥亮延誤治療送命 醫：罹癌「這樣做」的都死光了

2017-05-23 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕秀場天王豬哥亮癌逝，讓許多民眾聞大腸癌色變。受過正規醫師訓練、主治兒科的楊為傑以「大腸癌患者的家屬」的身份呼籲，「罹癌請選擇正規治療」、「那些選擇另類療法的幾乎都死光了」。

楊為傑在臉書頁「白袍旅人-兒科楊為傑醫師」PO文談大腸癌時表示，「我非常痛恨叫人不接受正規治療的人。不要跟我說那是善意。通往地獄的道路，往往是善意鋪成的」。他說，自己的至親多年前罹患大腸癌第三期、只差一點點就會轉移到末期，當時身邊很多人建議「吃那個、用那個」、「去找啥鬼不用開刀」、「不用化療的」，但他選擇聽從腫瘤科醫師的建議，採取標準治療。

楊為傑指出，治療的過程極為痛苦，身邊也不斷有人給予莫名其妙的建議，讓他氣得發火警告旁人：「誰敢再跟我講試那個試這個，我就跟你絕交。今天萬一怎麼了，是我要負起全責，你可以嗎？」

楊為傑說：「7、8年過去了。我的至親依舊健康活潑亂跳，早就恢復年輕時的活力。他跟我說：還好有聽你的話，接受正規治療。他這些年一起回診的病友。有乖乖接受醫師治療的，最近都還是遇得到，還會交流心得。還會約一約去爬山。至於『那些選擇另類療法的，幾乎都死光了』。結束。」

他呼籲：「我是大腸癌病友的家屬。我選擇正規治療。我的親人，也用他的生命與經驗跟大家分享。『請選擇正規治療』。」

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