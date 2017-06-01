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台東寄養童有增無減 寄養家庭募新血

2017-06-01  18:37

［記者陳賢義／台東報導］台東退休警、布農族籍的余効國，偕妻胡雲妹投入寄養家庭4年，照顧過6名寄養童，雲妹媽媽還為了照顧1名8個月大的寄養童，暫停研究所的學業；台東家扶主任陳乘斌表示，隨著寄養家庭的高齡化，近3年來陸續有寄養父母面臨退休問題，急需新血加入，歡迎大家打開心門成為寄養家庭，讓愛住進來。

台東地區計有47戶寄養家庭，但隨著願意投入寄養家庭服務的人越來越少，近3年來陸續有寄養父母面臨屆齡退休問題。

余爸和余媽加入寄養服務4年，3名已成年就業的子女樂觀其成，還和父親一起投入支持。雲妹媽媽說，為了照顧8個月寄養童小香，她暫停了研究的課業，決定前內心也十分掙扎，但兒子的一席話，「文化不會因為你而暫停或毀滅，就算沒有碩士學歷，未來死掉了也不會怎樣」深深震撼了她。

她曾是1名安寧志工，早已看透生老病死，但令她不解的是，為什麼安養病患在世時鮮見親人探望，往生後陪伴走完人生最後一程時，卻發現死者親屬眾多，發人省思，退休後與家人規劃，決議和老公一起投入寄養服務。

雲妹媽媽說，寄養童雖然非其所生，但是一個活生生的人，需要被陪伴與關照，猶記第一次照顧的是1名喜歡放聲大哭的小女孩，為了盡責還導致高血壓病發，但轉個念當作小女孩是「張惠妹第二」後，問題迎刃而解。生命的流動無法停止，她決定成為孩子安全避風港的那一刻，就是對寄養童的一種生命承諾與社會責任。

陳乘斌說，台東地區去年計有14名寄養童，今年1至4月就增加了19位，除了因家庭變故造成，兒虐通報觀念的落實也是其中原因；經濟會引發許多問題，如去年7月尼伯特的肆虐，帶來了嚴重災情，部分家長找不到工作，家計陷入困窘，進而產生暴力行為。

隨著家庭婚姻的改變及考量擔心變多，近3年來提出申請成為寄養家庭約6至10戶，通過審查4至6戶，實際進入只有3戶，招募困難，呼籲社會大眾熱心支持寄養服務。

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  • 退休警員余効國偕妻胡雲妹夫婦倆分享投入寄養家庭服務的甘苦。（記者陳賢義攝）

    退休警員余効國偕妻胡雲妹夫婦倆分享投入寄養家庭服務的甘苦。（記者陳賢義攝）

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標題：台東寄養童有增無減 寄養家庭募新血


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