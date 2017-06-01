疫病》登革熱境外移入多 前往這些國家應防蚊

2017-06-01 11:44

［記者簡惠茹／宜蘭報導］時序入夏，登革熱疫情引起關注，宜蘭縣政府衛生局表示，境外移入感染國家以馬來西亞、印尼、越南等東南亞國家為多，近期寮國疫情也有上升趨勢，提醒民眾，前往國外旅遊前了解疫情建議，並做好防蚊措施。

最近全台氣溫逐漸上升，近期受鋒面影響各地均有降雨情形，環境中容易產生積水容器，適合病媒蚊生長。宜蘭縣衛生局長劉建廷呼籲民眾，應快快動手做好「巡、倒、清、刷」，落實戶內、外環境整頓、巡查及孳生源清除。

衛生局表示，從2016年至今，國內發現的14例登革熱確定病例，都是境外移入，感染國家為泰國4例、越南及馬來西亞各2例，印尼、新加坡、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、美國（佛州邁阿密）及安哥拉各1例。

衛生局指出，計劃前往登革熱疫情流行地區旅遊民眾，應先參考國際間旅遊疫情建議等級表，了解前往旅遊地區的疫情流行情形，並於旅遊期間做好防蚊措施。

劉建廷表示，民眾出國旅遊返鄉後，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，應儘速就醫，並主動告知近期旅遊活動史，醫療院所如有發現疑似感染個案也應及早通報，以利衛生單位採取後續防治措施，相關資訊可至疾病管制署全球資訊網瀏覽或撥打宜蘭縣政府衛生局防疫專線9357011洽詢。