〈南部〉高雄》到東南亞小心 登革熱境外移入三例確診

2017-02-04

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄登革熱疫情拉警報，一月通報疑似感染個案，有國外旅遊史的境外移入十四例，其中三例確診，確診率高達二十一％，也就是約五人就有一人感染登革熱，比率驚人。衛生局呼籲，民眾到東南亞或南亞旅遊、洽公，務必做好防範措施。

衛生局說，其中兩例確診個案為阿蓮區製造業員工，到越南旅遊感染，另一例為前鎮區貿易業務人員，到孟加拉出差感染。

高度疑似還有三例

另有三例高度疑似個案，尚需二次採檢確認，分別為從事製造業的越南台商（岡山區），在越南期間已出現登革熱症狀，一月二十五日返國就醫後被通報；從事鋼鐵業員工（林園區），到馬來西亞洽公，一月十七日發病，當地診所確診為登革熱，入境後自主通報；菲律賓籍勞工（楠梓區）一月三十一日入境時，被發燒篩檢站檢出疑似登革熱。

衛生局提醒，有國外旅遊史的登革熱通報確診率二十一％，等於約五人就有一人感染。去年東南亞登革熱疫情嚴峻，越南、新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼、柬埔寨及緬甸等，都有大量通報及死亡病例，屬登革熱、茲卡病毒感染症高風險流行地區，民眾出國前，務必先了解當地疫情，預先做好防護措施。