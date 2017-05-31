新營大利多 國圖南部分館計劃斥資43億元

2017-05-31 21:48

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中央選址在新營的國家圖書館南部分館，總經費43億元，南市政府委託進行先期規劃，完成後供國家圖書館重新修正計畫書，預定6月底提報行政院。

今日台南市政會議，研考會彙整台南大溪北地區重要建設，其中國圖南部分館，總經費43億元，未來提供兒童及青少年圖書服務之外，順應新興科技，也將建構全國數位物件保存中心，引進自動化倉儲系統，以科技提昇服務效能，創造附加價值，帶動地方發展榮景。

文化局表示，「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心」預定地，位於新營區文高11用地，基地面積5.71公頃，鄰近國道1號交流道及台鐵新營車站，交通便利，興建計劃國發會已召開第1次審查會，原則上同意樓地板興建總面積達6萬6800平方公尺，光是設備就打算斥資9億元，與南市原爭取提案3萬7000平方尺興建規模多1倍，亦將是首座國家級聯合典藏中心。

市長賴清德表示，「區域平衡」一直是市政重要的施政核心，6年多來，市府在溪北地區投入重大建設至少有752.72億元，更規劃在溪北地區，預計爭取前瞻基礎建設201億元，涵蓋工業區開發、台灣蘭花生物科技園區、北台南都心周邊活化、月津港國家歷史風貌園區及水利等建設，將城市視為一體，持續推動城鄉發展均衡，帶動整體區域繁榮發展。