放千年不變質！ 台灣藝術家研發雕塑新媒材

2017-05-31 20:53

〔記者張安蕎／新北報導〕「我的作品放一千年也不會壞！」台灣藝術家游忠平，鑽研「陶瓷雕塑」30年，成功創造出大型人體作品，克服雕塑易被複製、顏色單一的缺陷，更能久放不變質，期盼能為雕塑歷史與市場帶來新亮點，也因全球很少有人投入此領域，他希望能號召更多有興趣的民眾成立「臺灣陶瓷雕塑學會」，共同打造出專屬臺灣的藝術特色。

游忠平說，一般常見的大型藝術雕塑，多以銅為素材，雖可放置在外日曬雨淋不起變化，但可輕易翻模複製，只能用簽名辨別仿造品，且無論塗上哪種顏料，久了就會氧化變黑，因此雕塑作品在藝術市場的價格不若無法仿造、獨一無二的油畫。

「為什麼世界上沒有兼具立體感與多彩顏色的雕塑？」游忠平在30歲那年立志找出一種雕塑材料，可以形色兼具，又能流傳千古，他看到宋朝出產的青瓷，歷經1500年仍未褪色，便興起用陶瓷做雕塑的想法，但釉藥研發不易，陶瓷常因泥土厚薄收縮比值不一，辛苦的創作可能在一夕間窯爆而付之一炬，尤其他挑戰等身大小的陶瓷雕塑，燒製成功率更低。

他坦言，一開始很辛苦，前5年的作品幾乎都壞掉，但經過無數次失敗，他已研發出一套技巧，可讓作品一體成型、不龜裂，證明陶瓷真的可以作為雕塑媒材，近年他已成功創造150件陶瓷雕塑，作品獲「美國加州陶瓷博物館」以及「安大略歷史美術博物館」典藏，近期他正以生命的禮讚為題，創作出6系列大型雕塑。

游忠平集結一群工藝系教授及藝術家，即將組成「臺灣陶瓷雕塑學會」，希望號召更多有志人士，將陶瓷成為立體雕塑的主要媒材之一，並於即日起至6月18日止，於鶯歌陶瓷博物館展出22組件陶瓷雕塑作品。

他的參展新作「母子情深」達126公分高，採用100塊以上不同溼度的土片組合燒製，紅、綠顏色鮮豔，深刻表現媽媽與孩子之間的親情，特別裝設轉盤底座，可360度無死角欣賞。

學會成員之一潘安儀，目前為美國康乃爾大學教授，為參展特地自美搭機手提作品回台，作品「蟠龍」乍看像是竹製品，其實是利用交趾陶技法，創造出的龍型陶瓷雕塑，創意令外驚豔。