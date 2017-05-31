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高教深耕年分配百億 高教工會批恐淪紙上作業爭錢

2017-05-31  16:42

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部宣布明年將推「高教深耕」計畫，把經費均分給全部158所大專院校，高教工會秘書長陳政亮直指，恐延續過去錯誤，各校將忙紙上作業，好提報漂亮計畫，但實際並無成效，認為教部應做好「基礎工作」即可，如只要管好生師比，就可讓教學品質立即提升。

教育部推高教深耕計畫，整合了過去3大競爭型經費補助：邁向頂尖大學、教學卓越、典範科大等；高教工會秘書長陳政亮說，過去競爭型經費下，各校為了爭取錢做了非常多形式化的文書作業，計畫看起來漂亮，但實際上沒有達到效果，過去缺點若未檢討改善，未來高教深耕一樣淪「paper work」（紙上作業）。

陳政亮說，目前各校都在談深耕，但對其中申請的指標感到質疑，如高教公共化、社會責任等項目，怎會是用競爭型的補助方式來要求學校達成？認為教育部荒謬之處，就是沒有真正的高教政策，才提了很多指標，要學校自己提計畫申請。

「我個人傾向，教育部不要干涉學校發展！」陳政亮認為，不該用競爭型經費來引導學校，教育部應做好「基礎建設」，如要求各校生師比調降，只要從現在的30比1，降到15比1，教學品質一定就會好上一倍，或是關注學生階級分佈問題，避免私校多弱勢學生問題，導致社會階級逆分配，把經費投注在這上面，調整好制度，各校就會在穩定制度上，靠自己能力走自己的路。

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  • 高教工會秘書長陳政亮（左）批教育部這次的高教深耕計畫，恐仍淪紙上作業，呼籲政府先管好生師比，即可立刻提升教學品質。（資料照，記者吳柏軒攝）

    高教工會秘書長陳政亮（左）批教育部這次的高教深耕計畫，恐仍淪紙上作業，呼籲政府先管好生師比，即可立刻提升教學品質。（資料照，記者吳柏軒攝）

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