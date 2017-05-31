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青蔥價慘跌 臉書發起搶救蔥農運動

今年青蔥價格低迷，許多蔥農血本無歸。（記者歐素美攝）

2017-05-31  15:47

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大甲及大安區盛產青蔥，今年青蔥價格低迷，菜販收購價格約只有往年的一半，不敷成本，許多農友乾脆任其荒蕪不加採收，臉書「LOVE大甲」發起搶救蔥農運動，海線加油站業者獲知立即認購1萬台斤，6月6日起一週，將舉辦加油送青蔥活動，民眾只要到大甲建利等6處加油站加油，即可獲贈青蔥一把，送完為止。

台中市大甲青蔥種植面積約12公頃，大安區則約60公頃，大甲區農會推廣部主任葉子民表示，往年青蔥收購價每台斤約20多元，但今年只有12.5元，主因這幾年青蔥價格好，南部蔥農大幅耕種，加上今年受氣候影響，青蔥產量大增，使得價格大跌。

大甲區蔬菜第15班班長陳清淵說，今年蔥價崩盤，蔥農血本無歸，最好的也僅賺回工錢及成本，由於青蔥與稻作輪種，90天為一個產期，許多農友乾脆不採收，直接耕除；大甲區及大安區農會也分別以舉辦活動及收購青蔥加工等，幫助農友。

臉書「LOVE大甲」不忍蔥農血本無歸，發起搶救蔥農活動，網友集思廣義、發揮創意，有人說要做蔥油餅、蔥拌麵等多吃蔥，也有不少火鍋店家獲知，紛紛表示即日起將改用大甲蔥。

加油站經理陳江南表示，自己是大安人，為幫助蔥農，將向蔥農訂購1萬台斤的青蔥，6月6日起7天，將舉辦加油送青蔥活動，民眾到大甲建利、梧棲建發、沙鹿鎮南、清水民基、大雅科雅及苗栗苑裡新發6處加油站，加油就送一把青蔥，每天6站的青蔥數量約1000至1500台斤不等，送完為止。

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