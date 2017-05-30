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晝行燈非霧燈 車主1200元罰單判撤銷

2017-05-30  20:55

［記者鄭淑婷／桃園報導］晝行燈、霧燈經常分不清，不少車主因此被誤認莫名開霧燈而受罰，桃園市劉姓車主去年就被誤認，收到一張1200元的罰單，不過他檢附車廠檢車證明，向桃園地院提出行政訴訟，這張罰單最後判決撤銷。

劉姓車主去年1月9日早上9點多，開車行經桃園區中山、泰成路口，被其他車主檢舉沒來由亂開「霧燈」，警方根據檢舉人提供的行車紀錄器，依違反《道路交通管理處罰條例》中的「汽車駕駛人未依規定使用燈光」開單告發，並移送桃園市政府交通裁決處。

劉姓車主收到1200元罰單後，不服向法院提出行政訴訟，並提出車廠檢車證明，他表示，他的車從101年新車購入後就不曾變更設計，檢舉人拍到的是晝行燈、非霧燈；交通裁決處則主張，根據警方所附的檢舉照片，劉男車輛當時的燈光是黃色的，應該是晝行燈而非霧燈。

法官調閱劉姓車主車檢及內裝儀錶板等資料，證實劉男的車子沒有改裝，車頭左、右下角僅有晝行燈、沒有霧燈，只有車尾安裝有後霧燈，不能僅憑照片就認定他違規，審結判處原處分撤銷。

桃園市交通大隊表示，晝行燈、霧燈依各車廠車款有所差異，有些車子僅有晝行燈、沒有霧燈，因此，已發文各分局在接獲類似檢舉時，應函請監理機關召回車輛認定較為適宜。

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  • 晝行燈、霧燈的配置依車款不同而有差異，有的車輛並未配置霧燈。（記者鄭淑婷攝）

    晝行燈、霧燈的配置依車款不同而有差異，有的車輛並未配置霧燈。（記者鄭淑婷攝）

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