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雪花冰與「牠」結合...網友嚇歪「不敢恭維」

2017-05-30  15:59

〔即時新聞／綜合報導〕這樣組合的雪花冰，你有吃過嗎？

一名網友在臉書社團「爆廢公社三館」分享一張雪花冰照片，不過這碗冰的配料組合很特別，並非一般常見的配料，而是一顆顆又肥又大的鮮蚵，搭配著牛奶雪花冰；分享照片的網友表示，回到故鄉走走，第一次吃蚵牛奶雪花冰。

其他網友見狀後，反應相當熱烈，直呼「我超愛吃蚵仔的 但這個就...」、「很難想像口感說」、「會不會很腥？我完全不敢嘗試...」、「不敢恭維」、「重點合在一起這樣好吃嗎」；還有眼尖的網友發現，這特殊的口味就是在彰化王功買的。

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  • 這樣組合的雪花冰，你有吃過嗎？（圖擷取自爆廢公社三館）

    這樣組合的雪花冰，你有吃過嗎？（圖擷取自爆廢公社三館）

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