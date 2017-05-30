市定古蹟平溪招待所 網上拍賣5888萬？

市定古蹟臺陽礦業公司平溪招待所。（記者林欣漢攝）

2017-05-30 12:55

〔記者林欣漢／新北報導〕古蹟也能上網拍賣？

新北市市定古蹟臺陽礦業公司平溪招待所，曾是電影「KANO」、歌手蕭敬騰「跟我玩」MV的取景地點，於99年獲5000餘萬元補助修繕，昨天晚上卻出現在某知名房屋交易網站，以「新北市平溪日式建築古蹟」開價5888萬元，記者今天上午詢問屋主及文化局後，該網頁已緊急下架。

新北市文化局文化資產科長楊智能表示，法令並未規定古蹟不能買賣，但買賣前應先通知主管機關，主管機關也有優先承購權，有接受補助的古蹟也有相關約束，須依簽訂的相關規範走，他表示，事前並未接獲屋主通知要出售招待所，明天上班日會盡快發文通知屋主，改善不符合規定程序的部分，並開會討論洽購事宜。

「台北炭礦株式會社」（臺陽礦業公司前身）民國初年進入平溪地區開發煤礦，60年代菁桐的石底煤礦，質佳量大，原名石底俱樂部的臺陽礦業公司平溪招待所建於1940年，做為公司福利、招待貴賓、官員與會議用，當地人俗稱「CIUB」，招待所面積202坪，為日本和洋折衷式木造建築，建材取自台灣檜木，窗櫺、門花作工細緻具工藝價值，75年臺陽將建物賣給王華飛，後改名渠蓮精舍，92年指定為古蹟。

臺陽招待所曾於99年獲公部門補助5072萬餘元進行修繕工程，101年完工後，因大量遊客湧入，出現大聲喧嘩、跨坐窗邊等亂象，屋主改以「真樸齋」稱呼臺陽招待所，僅星期一開放參觀，其他時段須先預約。真樸齋負責人王真表示，採預約制後，客人大多能珍惜，營運上好多了。

昨天晚上，某房屋交易網站卻出現臺陽招待所欲出售訊息，以「新北市平溪日式建築古蹟」開價5888萬元，平均每坪近30萬元，地方人士聞訊相當震驚。

今天早上，記者致電屋主、文化局後，該網頁已緊急下架。王真說，下一步還沒有想法，做一天和尚撞一天鐘，只希望招待所更好，而且要長久下去。

文史工作者林文清說，政府花5000萬元整修，屋主再以近6000萬元脫手，擔心此例一開，未來難免出現有心人士，申請文資認定後，向政府申請經費整修，再開高價轉售，在適法性及信賴保護原則下，應加以思索修復計劃的主客雙方的相關現狀。

文化局表示，過去一年來，臺陽招待所可能出售一事時有傳聞，文化局曾多次聯繫古蹟所有權人，並獲所有權人允諾若須出售將依相關規定辦理，現於房地產網站出現疑似出售之廣告，依據文資法第107條規定，移轉私有古蹟未事先通知主管機關者，可處10萬元以上，100萬元以下罰鍰，另古蹟所有權人也應善盡古蹟管理維護責任，若未依主管機關核定計畫落實，依文資法第106條規定亦可處30萬元以上，200萬元以下罰鍰。

文化局強調，一定會要求古蹟所有人落實管理維護之責任，私有古蹟歷史建築等文化資產一樣也都是公共財，不管所有權人歸屬為何，市府一定都會確保文化資產的安全與價值。