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「囍艷」成果展 婚禮系秀創意

婚禮系，學生覺得唸得「很幸福」。（記者顏宏駿攝）

2017-05-29  16:33

〔記者顏宏駿／彰化報導〕婚禮系，你聽過嗎？私立大葉大學，整合觀光餐旅學院、設計暨藝術學院、管理學院相關資源，成立「婚禮企劃暨節慶管理系」，該系今天舉辦第一屆畢業成果展「囍艷」，展出創意婚禮小物等學習成果，學生們也以童玩為主題，也設置了遊戲攤位，讓婚禮更多想像空間。

系主任魏志雄表示，婚姻是人生大事，隨著社會的快速發展，婚禮不僅是一個儀式，也是一個展現個人風格與品味的重要場合，老師帶領學習作策略性思考，同樣也應用在會展佈置，如何靠顏色、佈置為創造商機。

魏志雄說，節慶活動反應人類文明特色，是觀光活動吸引旅客目光的亮點，如何利用活動為地方帶來可觀的人潮與經濟消費，這些都是系上學生學習的專業，學生們要學習彩妝、時尚、造型設計、餐飲等專業。

今天校方首度舉辦「囍艷」展，大三生陳詠筑指出，婚企節慶學程是一個幸福的科系，此次成果展分成靜態與動態兩部分，靜態展出學生實務課程成果，像是大家設計製作的面具、婚禮小物、頭飾、拍照小道具、新娘紙圖等。動態展的闖關遊戲包含套圈圈、吊酒瓶、打達摩等童玩，讓重溫兒時記憶，此外，還有乾燥花DIY等體驗活動。

張逸同學說，班上只有6名男生，很多人會覺得婚企節慶是女生讀的科系，但他認為這是新興科系也是新興產業，他想嘗試看看。3年來學到很多跟產業有關的東西，也理解到男生在這個領域同樣有很多就業選擇，可以當企劃、婚禮顧問，或是拍攝婚禮紀錄等，他對企業最感興趣，希望未來有機會幫親朋好友籌備婚禮。

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    婚禮系，學生覺得唸得「很幸福」。（記者顏宏駿攝）

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