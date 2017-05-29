直播騎機車上國道 玩命挨批丟臉！

騎機車上國道，玩命直播挨批。（翻攝自爆料公社影片）

2017-05-29 13:44

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「什麼叫直播？什麼叫上高速公路？來！騎給他們看！」直播騎機車上國道的誇張行徑，就發生在屏東，畫面中男子刻意載著藝品店的聚寶盆，騎著機車雙載上國道，直播男子也跟著騎車從後方拍攝，直說「要讓屏東出頭天！」，不斷嘻笑叫網友們分享，引起網友一片罵聲，直批「屏東人的臉被丟光了！」

錄影男子帶著嬉笑語氣，直說「來！騎給他們看！」，兩台機車先後騎上國道，錄影男子一路直擊拍攝，嘻笑語氣還夾著髒話，直說「現在要把這個親送到家！」、「汐止有政哥（直播網紅），屏東也要來開黑槍！」、「什麼叫直播？這才叫直播，來！快點分享！」

臉書爆料公社社團貼出「屏東狂人挑戰公權力」影片，玩命行徑讓網友看完影片紛紛傻眼，怒罵屏東的臉被丟光，還有網友直說「這是移動式神主牌嗎？」、「87分不能在高了。」、「以為這樣很厲害嗎？」、「要死啦！這種玩笑不能開呀！」

影片引起網友一片罵聲，國道警察獲報後根據直播影片內容著手調查，要揪出違法民眾，竹田分隊指出，根據影片可以知道該機車從麟洛交流道北上，將根據影片及監視畫面調查違法民眾，機車行駛在國道將開罰3千至6千元，但罰錢事小，千萬別拿生命開玩笑！