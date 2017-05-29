〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕蘇花公路112.6k附近，昨天下午開始持續落石，昨晚7點封閉蘇澳到東澳雙向路段，原本預計今天上午9點開通，但是間歇性落石影響搶災進度，公路總局南澳工務段表示，預定延至今天下午3點開放通行。
蘇花公路持續落石 延至下午3點搶通
2017-05-29 07:25
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