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蘇花公路持續落石 延至下午3點搶通

2017-05-29  07:25

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕蘇花公路112.6k附近，昨天下午開始持續落石，昨晚7點封閉蘇澳到東澳雙向路段，原本預計今天上午9點開通，但是間歇性落石影響搶災進度，公路總局南澳工務段表示，預定延至今天下午3點開放通行。

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  • 蘇花公路持續落石，延至下午3點搶通。（記者簡惠茹翻攝）

    蘇花公路持續落石，延至下午3點搶通。（記者簡惠茹翻攝）

  • 蘇花公路持續落石，延至下午3點搶通。（記者簡惠茹翻攝）

    蘇花公路持續落石，延至下午3點搶通。（記者簡惠茹翻攝）

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