划竹筏6天往返與那國島 不老水手登日媒體

10名不老水手加上5名夢想海洋成員，23日自花蓮港出發，划著自製竹筏並在動力帆船戒護下往返日本與那國島，歷經6天海洋之旅，今天中午安全抵台。（記者王峻祺攝）

2017-05-28 15:16

〔記者王峻祺／花蓮報導〕10名不老水手加上5名夢想海洋成員，在蘇帆海洋文化藝術基金會「拖鞋教授」蘇達貞的帶領下，23日自花蓮港出發，划著自製竹筏並在動力帆船戒護下往返與那國島，今天中午安全抵台，成功仿效3萬年前台灣東海岸原住民的渡海方式；一行人也因划著竹筏跨越國境的驚人航海紀錄，登上日本媒體版面。

平均年齡68歲的不老水手群，為完成蘇帆基金會「南風再起」計畫，自2月份開始上山砍竹，並用100多根長約4米的綠竹、麻竹製作成4艘竹筏，經4個月划槳集訓練習，23日乘著南風4號竹筏橫渡太平洋，重現先民海洋冒險精神。

歷經來回台灣及與那國島共6天的海洋之旅，不老水手們今天中午在大雨中安全抵達花蓮港，所有團員還獻唱「不老水手之歌：猋風犇浪」，感謝彼此間的互助，一起締造以竹筏橫渡約110公里遠的太平洋，完成海洋夢想。

航行期間，不老水手的健康狀況大致良好，只有最年長的78歲不老水手張信一有嘔吐暈船症狀，服藥休息後恢復體力；他說，榮幸成為南風計畫的一員，感謝成員間的合作、照顧，讓他能夠圓夢，未來還希望能再次出走更遙遠的地方。

蘇帆基金會董事長蘇達貞說，由於與那國港不是國際港口，沒有海關可以入境，必須由亞蒂斯和希拉兩艘船拖著南風4號竹筏從石垣島正式進入日本，24日晚間約8時抵達石垣港口，等到隔日登島後停留2天，27日一早啟航返台。

蘇達貞說，當初目的是想讓所有人知道，台灣有這麼美麗的海洋，應該要走出海洋、親近海洋，此行看到日本的海域很乾淨、海洋活動興盛、自由，對於自稱「海洋國家」的台灣，值得深思；這艘由團員黃俊男設計，成功締造航海紀錄的南風4號竹筏，將擺放在蘇帆基金會鹽寮會址供民眾參觀。

蘇帆海洋基金會公共事務長王梅說，日本籍船隻Anne7船長駒井也因認同這項海洋冒險精神，航行期間特地從日本揚帆1000公里來到公海支援伴走，並受到日本媒體關注，登上當地報紙版面。

航行期間，不老水手們的健康狀況大致良好，只有最年長的78歲不老水手張信一有嘔吐暈船症狀，服藥休息後恢復體力。 （記者王峻祺攝）

平均年齡68歲的不老水手群，為完成蘇帆基金會「南風再起」計劃，23日乘著南風4號竹筏橫渡太平洋到日本與那國島，重現先民海洋冒險精神。 （圖由蘇帆基金會提供）