| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
英國航空電腦系統出包 全球航班大延誤 國內史上最大宗海洛因走私案 船長羈押禁見 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！ 北市6月底完成有線電視數位化
 首頁 > 生活

脊髓損傷不放棄 半身癱瘓仍舞出自我重拾信心

2017-05-27  17:50

〔記者楊綿傑／台北報導〕雖然下半身癱瘓，但困難的輪椅地板動作卻難不倒25歲的周凱陵，很難想像他才練習8個月。周凱陵在去年當兵退伍前夕，因為車禍意外造成下半身癱瘓，幾次差點輕生，後來透過復健、輔具逐漸找回自己，今天在為脊髓損傷者籌募經費的園遊會中，秀出好舞藝，感動許多人。

為籌募脊髓損傷者重建訓練經費，今由林堉琪先生紀念基金會、脊髓損傷潛能發展中心等單位，共同於台北花博主辦第14屆「讓生命發光愛心園遊會」，活動現場設立超過上百個攤位，同時安排精彩的舞台節目演出，募款所得分別捐贈桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心，與台東天主教聖十字架瑪利德蘭社會福利基金會。

林堉琪先生紀念基金會董事長林謝罕見說，從1990年開始，基金會幫助脊髓損傷潛能發展中心募款，起初發願建設「新生命之家」，讓傷友們不必住在鐵皮屋，這個目標已經在2008年圓滿完成，幫助脊髓損傷朋友建設一個舒適、無障礙的家，可以在中心學習、訓練。今年3月25日「頸髓家園」舉辦入厝，正式啟用，取名「堉琪園」，這是專為部分極重度的傷友，量身打造的「頸髓社區家園」。

脊髓損傷潛能發展中心董事長林進興表示，依據健保資料庫數據顯示，目前國內約有6萬多名脊髓損傷者，且每年持續成長約1千多名案例，分別因車禍、工作意外、墜樓等因素造成脊髓損傷，平均受傷年齡只有27歲，脊髓損傷潛能發展中心成立22年來，已協助數千名傷友回歸社會、重返職場，也每年舉辦大型園遊會籌募訓練經費。

去年當兵退伍前夕因為車禍意外，造成下半身癱瘓的周凱陵回憶，在醫院8個月的漫長復健，最讓他害怕的，不是歷經無數次的手術及沒什麼進展的復健，而是讓年老的父母親為他把屎把尿，望著他們半蒼白的頭髮及緊皺的眉頭，常常不禁偷偷拭淚，他甚至有過自殺的念頭。

不過當他進入脊髓損傷中心參與重建訓練課程後，許多先進的輔具讓他一反過去只願關在病房裡的態度，開始會去踏青、看電影、購物，便利性讓他不再覺得自己是病人，也開啟了人生契機。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告
  • 為籌募脊髓損傷者重建訓練經費，林堉琪先生紀念基金會、脊髓損傷潛能發展中心等單位，今共同於台北花博主辦第14屆讓生命發光愛心園遊會。（記者楊綿傑攝）

    為籌募脊髓損傷者重建訓練經費，林堉琪先生紀念基金會、脊髓損傷潛能發展中心等單位，今共同於台北花博主辦第14屆讓生命發光愛心園遊會。（記者楊綿傑攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 癱瘓 脊髓損傷 輪椅族
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
涮嘴滷肉✧可樂雞翅
甜湯✧水蜜桃杏仁
端午必吃✧南部粽
香蕉有分這麼多種？
轉寄

標題：脊髓損傷不放棄 半身癱瘓仍舞出自我重拾信心


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月27日‧星期六‧丁酉年五月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.