脊髓損傷不放棄 半身癱瘓仍舞出自我重拾信心

2017-05-27 17:50

〔記者楊綿傑／台北報導〕雖然下半身癱瘓，但困難的輪椅地板動作卻難不倒25歲的周凱陵，很難想像他才練習8個月。周凱陵在去年當兵退伍前夕，因為車禍意外造成下半身癱瘓，幾次差點輕生，後來透過復健、輔具逐漸找回自己，今天在為脊髓損傷者籌募經費的園遊會中，秀出好舞藝，感動許多人。

為籌募脊髓損傷者重建訓練經費，今由林堉琪先生紀念基金會、脊髓損傷潛能發展中心等單位，共同於台北花博主辦第14屆「讓生命發光愛心園遊會」，活動現場設立超過上百個攤位，同時安排精彩的舞台節目演出，募款所得分別捐贈桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心，與台東天主教聖十字架瑪利德蘭社會福利基金會。

林堉琪先生紀念基金會董事長林謝罕見說，從1990年開始，基金會幫助脊髓損傷潛能發展中心募款，起初發願建設「新生命之家」，讓傷友們不必住在鐵皮屋，這個目標已經在2008年圓滿完成，幫助脊髓損傷朋友建設一個舒適、無障礙的家，可以在中心學習、訓練。今年3月25日「頸髓家園」舉辦入厝，正式啟用，取名「堉琪園」，這是專為部分極重度的傷友，量身打造的「頸髓社區家園」。

脊髓損傷潛能發展中心董事長林進興表示，依據健保資料庫數據顯示，目前國內約有6萬多名脊髓損傷者，且每年持續成長約1千多名案例，分別因車禍、工作意外、墜樓等因素造成脊髓損傷，平均受傷年齡只有27歲，脊髓損傷潛能發展中心成立22年來，已協助數千名傷友回歸社會、重返職場，也每年舉辦大型園遊會籌募訓練經費。

去年當兵退伍前夕因為車禍意外，造成下半身癱瘓的周凱陵回憶，在醫院8個月的漫長復健，最讓他害怕的，不是歷經無數次的手術及沒什麼進展的復健，而是讓年老的父母親為他把屎把尿，望著他們半蒼白的頭髮及緊皺的眉頭，常常不禁偷偷拭淚，他甚至有過自殺的念頭。

不過當他進入脊髓損傷中心參與重建訓練課程後，許多先進的輔具讓他一反過去只願關在病房裡的態度，開始會去踏青、看電影、購物，便利性讓他不再覺得自己是病人，也開啟了人生契機。

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