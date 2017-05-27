被終身伴侶拋棄 企鵝爺爺愛上動漫女角

日本埼玉縣東武動物園的企鵝爺爺「葡萄君」，愛上《動物朋友》的角色「芙露露」。（圖擷自推特）

2017-05-27 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕日本埼玉縣東武動物園，近期和被稱為擁有中毒魔力的動畫《動物朋友》合作，在園區擺放動畫角色立牌，吸引遊客入園觀賞。不過，在企鵝區的一隻漢波德企鵝爺爺「葡萄君」，卻愛上擺在牠那一區的動漫角色「芙露露」，原來企鵝爺爺在數年前被終生伴侶拋棄，自此形單影隻，才會對闖入牠世界的芙露露一見鍾情。

《動物朋友》將各式各樣的動物擬人化，芙露露就是漢波德企鵝的化身，「她」在動畫中和其他不同種類的企鵝，組成偶像團體「PPP」。也因為芙露露的角色設定，所以她被樹立在企鵝區，沒想到20歲的企鵝爺爺葡萄君就此愛上了她。

漢波德企鵝向來被認為是遵守一夫一妻制的物種，自從結成伴侶後就不會分開。不過葡萄君在10年前和妻子一起從其他動物園搬到東武後，妻子竟在7年前和年輕力壯的企鵝跑了，葡萄君就此單身至今，直到牠現在看到了芙露露，幾乎廢寢忘食地守在芙露露旁邊。

東武動物園官方推特陸續放上葡萄君與芙露露同框的相片，許多日本網友也在推特上追溯企鵝爺爺的故事。據《J-CAST》報導，為芙露露配音的聲優，還特地跑到東武動物園和葡萄君見面，希望能安慰企鵝爺爺那孤單的心靈。

企鵝爺爺「葡萄君」似乎對芙露露做出求偶的動作。（圖擷自推特）