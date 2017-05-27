| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

被終身伴侶拋棄 企鵝爺爺愛上動漫女角

日本埼玉縣東武動物園的企鵝爺爺「葡萄君」，愛上《動物朋友》的角色「芙露露」。（圖擷自推特）

2017-05-27  10:21

〔即時新聞／綜合報導〕日本埼玉縣東武動物園，近期和被稱為擁有中毒魔力的動畫《動物朋友》合作，在園區擺放動畫角色立牌，吸引遊客入園觀賞。不過，在企鵝區的一隻漢波德企鵝爺爺「葡萄君」，卻愛上擺在牠那一區的動漫角色「芙露露」，原來企鵝爺爺在數年前被終生伴侶拋棄，自此形單影隻，才會對闖入牠世界的芙露露一見鍾情。

《動物朋友》將各式各樣的動物擬人化，芙露露就是漢波德企鵝的化身，「她」在動畫中和其他不同種類的企鵝，組成偶像團體「PPP」。也因為芙露露的角色設定，所以她被樹立在企鵝區，沒想到20歲的企鵝爺爺葡萄君就此愛上了她。

漢波德企鵝向來被認為是遵守一夫一妻制的物種，自從結成伴侶後就不會分開。不過葡萄君在10年前和妻子一起從其他動物園搬到東武後，妻子竟在7年前和年輕力壯的企鵝跑了，葡萄君就此單身至今，直到牠現在看到了芙露露，幾乎廢寢忘食地守在芙露露旁邊。

東武動物園官方推特陸續放上葡萄君與芙露露同框的相片，許多日本網友也在推特上追溯企鵝爺爺的故事。據《J-CAST》報導，為芙露露配音的聲優，還特地跑到東武動物園和葡萄君見面，希望能安慰企鵝爺爺那孤單的心靈。

企鵝爺爺「葡萄君」似乎對芙露露做出求偶的動作。（圖擷自推特）

飼育員曾表示，當他在餵食企鵝時，企鵝爺爺還待在芙露露身邊不肯離開。（圖擷自推特）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 企鵝 動漫 動畫
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
涮嘴滷肉✧可樂雞翅
甜湯✧水蜜桃杏仁
端午必吃✧南部粽
香蕉有分這麼多種？
轉寄

標題：被終身伴侶拋棄 企鵝爺爺愛上動漫女角


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月27日‧星期六‧丁酉年五月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.