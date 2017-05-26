養生粽最健康？ 這5類民眾食用要小心

2017-05-26 18:00

〔記者陳建志／台中報導〕端午節即將到來，隨著養生風氣盛行，不少民眾改吃五穀養生粽，不過醫師提醒，因五穀米含有高磷、高鉀，並富含纖維，對於糖尿病、腎臟病、痛風患者，以及剛進行腸胃手術與消化功能不好等5類民眾，若多吃恐增加腎臟、腸胃負擔，除建議適量食用，更要細嚼慢嚥，才能健康開心吃粽子過端午。

烏日林新醫院胃腸肝膽科主任魏宏宇今天表示，傳統粽子因高油脂、熱量高，讓不少民眾改吃養生粽，但因不少養生粽都是將糯米改成糙米、燕麥的五穀米，此做法對於一般民眾來說確實較健康，但因五穀米含有高磷、高鉀，對於腎臟代謝較差的腎臟病患者來說，恐造成過多的磷累積在體內，易導致血管硬化，影響健康。

魏宏宇表示，剛進行完腸胃手術的人，須多日吃低渣飲食，若吃傳統肉粽或膳食纖維偏高的五穀粽，將會造成腸胃負擔，最好忌口避免食用；而傳統粽子內的糯米因黏性高，容易產生脹氣、消化變慢，五榖粽也因富含粗纖維，對於消化功能不好的民眾也容易造成腸胃不適。

此外，部分養生粽為避免油脂過高，會將五花肉換成干貝、鮑魚、花枝等海鮮，易造成尿酸升高，魏宏宇因此提醒尿酸高或痛風患者此類粽子應適量食用；而糖尿病患者因食用傳統糯米粽子，易造成血糖飆高，雖可食用五穀雜糧米做成的粽子，但建議一餐不要超過一顆為宜。

魏宏宇主任也提醒一般民眾，家中自己包的粽子最好控制鹽份及油脂，吃粽子時避免過量，並搭配蔬菜一起食用，飯後也可食用鳳梨、木瓜、香蕉、奇異果等富含消化酵素的水果幫助消化，並促進腸胃蠕動，再加上適度的運動，才能品嚐美味粽子，並健康過端午。