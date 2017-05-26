熱血世大運宣傳片受好評 發言人：就是要讓世界看見台灣

世大運宣傳影片「Taipei in Motion」，因大受好評被網友們瘋狂轉載。（圖擷自世大運臉書）

2017-05-26 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕8月即將登場的2017世界大學運動會，昨晚官方臉書上最新版宣傳影片，短短時間讓網友瘋狂轉載。世大運發言人表示，就是希望透過影片，讓全世界看見台灣。

台北世大運第3波官方宣傳影片「Taipei in Motion」，由於影片內容完美結合運動與城市，在網路上大受好評許多網友快速轉載，截止目前上傳還不到一天的時間，觀看人次就突破165萬人次，臉書轉載次數逼近3萬。

這支廣受好評的宣傳片，是由「Bito Studio」團隊製作，Bito Studio在自己的臉書發文表示，他們為挑戰前所未有的新視覺，挖掘城市各地有如平面設計般的景點，出動高速攝影機、空拍機、GOPRO、水底高速攝影機等，捕捉日常無法看到的高空和水底鏡頭，實拍影像結合Hyperlapse和動畫製作，如此熱血沸騰，就是希望開創出世大運結合台北的影片新型態。

對於影片如此受歡迎，《三立新聞》報導，世大運發言人楊景棠表示，感謝網友們的支持，這是世大運過去所有宣傳影片，分享速度最快的一支。

楊景棠提到，這支宣傳片除了在台灣播放外，未來也將在機場，甚至國外播放，「要讓世界看見台灣」，楊景棠也希望6月13日開賣世大運的門票，民眾能踴躍進場，讓世界看見台灣的熱情。

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