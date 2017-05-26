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陽明山海芋季收尾 超美繡球花海接力

陽明山竹子湖繡球花花況正好。（記者黃建豪攝）

2017-05-26  14:48

〔記者黃建豪／台北報導〕時序進入5月下旬，台北市陽明山竹仔湖的白色海芋花海逐漸進入尾聲，緊接著是即將在端午連假盛開的紫藍色繡球花，自端午連假起至七月初，竹子湖、頂湖當地計有6家繡球花農園提供遊客觀賞拍照的服務，且台北市產業發展局與北投區農會共同規劃豐富的繡球花半日遊套裝行程，歡迎民眾報名。

產業局長林崇傑表示，北市輔導竹子湖地區農戶多元發展花卉產業，除了海芋之外，竹子湖的濕冷氣候及偏酸性的土壤特性，特別適合栽植繡球花。今年補助農戶栽種繡球花苗，當地栽種繡球花的農戶數穩定增加，以穩定繡球花產量並發展竹子湖當地休閒產業多元發展。

產業局指出，竹子湖地區種植的繡球花約有7至8個品種，顏色多樣化，有純白色、粉色滾紅邊、粉紅色、紫紅色、淺藍色、藍色等色系；外型則同時有大輪花、中輪花分布在農園中，而且色彩濃豔、層次豐富，增添繡球花千變萬化的風采，相當適合拍照留念。

自端午連假起至七月初，竹子湖、頂湖當地計有6家繡球花農園提供遊客觀賞拍照的服務，分別有財福海芋田、花谷海芋園、名陽匍休閒農莊、大賞園、大梯田花卉生態農園以及高家繡球花園等，歡迎愛花者前往遊覽觀賞或與農戶洽詢。

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  • 竹子湖繡球花海。（記者黃建豪攝）

    竹子湖繡球花海。（記者黃建豪攝）

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