紙糊椅環保又耐用 埔里鎮圖推廣紙漿公共藝術

埔里鎮大成國小校園內貓頭鷹造型紙漿閱讀椅，是小朋友喜愛的閱讀熱區。（記者佟振國攝）

2017-05-26 14:34

〔記者佟振國／南投報導〕廢紙漿做的椅子真的能坐嗎？南投縣埔里鎮立圖書館透過生活美學課程，積極推廣紙漿公共藝術，今天號召鎮內樂齡長輩動手DIY，將混合白膠的紙漿，一層層塗抹在金屬焊接的書本造型骨架上，未來書本造型的閱讀椅完工後，將置於館外閱讀空間，為圖書館空間美化增添新亮點。

埔里鎮為全台造紙重鎮，不僅是地方重要產業，融入藝術文化元素，更成為埔里獨特的文化資產，目前紙漿創意作品也逐漸在地方公共藝術多元呈現，圖書館繼開辦「老吾寶學堂－公共藝術閱讀椅樂齡創作營」，鼓勵樂齡長輩利用廢紙漿創作個人閱讀椅，公共空間營造當然也少不了紙漿藝術。

指導老師廖珮如表示，圖書館就是讓民眾快樂閱讀的地方，因此特別設計4張書本造型的椅子，透過專業金屬焊接師傅許榮城打造骨架，再將回收的廢紙打成紙漿，加入白膠等材料，請長輩們將紙漿塗抹在骨架上，等紙漿乾了再上一層，得重複3至4道工序，再進行彩繪或加工拼貼，紙漿閱讀椅才算大功告成。

紙漿藝術品一般正常使用至少可達3年以上，目前圖書館內的多項空間營造均採用紙漿藝術，增添美感，環保又耐用的閱讀椅未來則置於館外閱讀空間，方便民眾使用。

公所指出，這種獨特的紙漿公共藝術應不僅是課堂上的作品，目前鎮內的大成、忠孝國小都有相關的作品呈現，讓校園更添繽紛色彩，希望進一步推廣至鎮內其他的公園、街道等公共空間，提供民眾一個休息與閱讀的彩色角落，讓埔里空間更現驚奇與趣味。