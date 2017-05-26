端午連假內灣風景區加強交通疏導

2017-05-26 09:38

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣橫山警分局表示，端午節連續4天假期將針對進入內灣、尖石風景區易壅塞的省道台3線、縣道120線，規劃編排交通疏導勤務人員，由員警及義交站立十分寮路口交通指揮，以避免轉彎及直行車輛「打結」，請用路人遵守交通號誌指示，配合分流措施。

警方規劃的交通分流措施，建議開車前往內灣風景區遊玩的用路人走縣道120線，從省道台3線十分寮路口進入；建議前往尖石鄉溫泉區的用路人走鄉道竹35線替代道路，從省道台3線69.8K的橫山鄉仁愛街轉入，以避開120線易壅塞路段。

警方建議用路人，回程時可參考替代道路內灣大橋及永豐橋左轉指標，經由鄉道竹35線替代道路往關西或竹東，經省道台3線接國道3號便可離開風景區；為便利疏導車流，要從縣道120線轉入省道台3線的車輛，在十分寮路口均實施強制右轉，請用路人配合。