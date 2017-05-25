請辭挑起族群對立？ 國民黨議員批高偉凱、周江杰
〔記者黃美珠／新竹報導〕針對新竹縣議會昨天下午被「新竹縣92%聯盟」拉白布條抗議，國民黨籍縣議員、該黨團副書記長林思銘今天跳出來說，他認為勞動黨議員高偉凱、綠黨議員周江杰的陳義甚高卻反商仇富，並不足取。他並認為2人鼓動所謂92%的鄉親站出來反對8%的人少繳稅，故意挑起族群對立，心態可議。
林思銘並認為大新竹生活經濟圈內，新竹縣的稅率沒有理由比新竹巿高。美國總統川普一上台就降稅，嘉惠其國民，新竹縣議會卻有2名議員站在縣府立埸加稅，也未免太有才了，真是前所未見。
林思銘說，新竹縣必須有友善的投資環境，讓有資力的人來此買地、投資興建房產，带動整體產業繁榮發展，而不能有反商仇富的心態。
他說，新竹縣這2年房屋交易稅（土增稅，契稅）減少了10億元之多，高偉凱、周江杰2人視若無睹，不知土地房子沒人買賣過户登記造成縣府更多稅收減少，為了刺激買氣、營造友善投資環境，確實必須調節房屋稅率與竹市相近，才符合大新竹生活圈的概念。
綠黨縣議員周江杰說，林思銘所說是「減稅救經濟」的思維，這是意識型態的爭議，他暫放一旁。但他要問的是，現在通過的減稅對象「可是對的？」
縣府現在財政困難，卻又要拚前瞻、要蓋焚化爐，但實際是現在我們的生活環境，要公園沒公園，要養護已有的公園也沒辦法。議會雖然不該幫縣府去加稅，但平心而論真的要爭取，是該去爭取相對有能力者，而不是去減免這群人，然後讓弱勢鄉親去承受這個福利措施被砍掉，那個福利政策無法開辦的惡果，不去照顧廣大民眾的政府，也真是前所未見。
勞動黨縣議員高偉凱說，依稅捐局統計，這次減稅額，平均每間非自住房屋減稅4000多元。估計1間市價近千萬的房屋，就大約符合這個減免金額。買一棟市價近千萬的房子，卻反對每年少繳4000多元，這算是反商仇富？
更何況用平均每人年收入來比較，新竹市比新竹縣高，但新竹縣房貸負擔卻比新竹市要高。
而在去年全台房地產都衰退之際，新竹縣無論是交易筆數、交易面積、建物買賣移轉棟數、移轉面積等都優於全國，從前述相關數據可見投資房產對新竹縣房屋稅的影響微乎其微。
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