「2017龍悅祭」在南投舉辦 將點燃巨無霸龍悅香
2017-05-25 19:46
〔記者蘇金鳳／台中報導〕社會企業-光遠心國際公司將於5月27至28日在南投國姓鄉的聖達瑪竟心村舉辦「2017龍悅祭」，將點燃採集了117種藥材，製成的一支「巨無霸龍悅香」，可持續延燒72小時，將進行敬天祈福儀式，求風調雨順，國泰民安。
同時，主辦單位也會同時舉辦「LONG HAPPY造型氣球歡樂喜年華」，由義大利世界造型氣球藝術雕塑大賽冠軍精心打造，會場會有代表地、水、火、風、空的5隻超萌龍寶寶，還有造型汽球製作，長達10公尺的「奇力斯瑪」的巨龍。
鑑於目前社會民眾內心的充滿著不安定，光遠心國際公司為了讓民眾有平靜的心靈，將於5月27至28日在南投國姓鄉的聖達瑪竟心村舉辦「2017龍悅祭」，已舉辦8年，希望藉著點燃「龍悅香」，祈求風調雨順，國泰民安。
主辦單位表示，「巨無霸龍悅香」大約是8千支一般拜拜用香的份量，共以117種藥材製成，藥材相當難取得，如澎湖的海泡沫、印度恆河的源頭水、天珠、紅珊瑚、珍珠等，藥材要花費18萬2千元，而「巨無霸龍悅香」可延燒72小時，會散發芬香四散蔓延，讓聞者可心靈安定。
此外，龍悅祭還別出心裁舉辦假人挑戰，還巧妙結合「靜心」推廣，同時，還安排200位小朋友在美麗的大天使姊姊的協助下，施放7種顏色的繫結在緞帶上的氣球，形成一道飛升的彩虹。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 中南部雨勢加大 9縣市大雨特報！
- 等了2年 「全台最驚險天空步道」暑假試營運
- 知本濕地規劃太陽光電示範區 保育團體促資訊透明化
- 訪古「雄」夯 興濱、見城行腳感受在地人文
- 珍惜家庭影帶 台史博教修復保存
網友回應
熱門新聞
- （獨家）豬哥亮曾爆有新歡 「她」奔靈堂遺孀沒攔阻
- 雷洪2個老婆首曝光 靈堂弔唁氣場驚人
- 詐騙電話打到檢察官手裡... 自投羅網
- 證券行情表、證券表格
- 亞洲少年跆拳賽 陳詩欣掌兵符
- 竊車集團偷遍中南部 得手上百輛「借屍還魂」銷贓
- 相愛是人權 六都樂觀其成
- 強尼戴普5扮史傑克船長 爽收15億
- 國際關注同婚釋憲 外交部：讓世界看到台灣
- 男星月花30萬養4女買不起房 網友怒譙想燒炭
- 一場「滅頂」行動 滅掉頂新魏家兄弟1200億財產
- 英逮４嫌 國安警戒升至最高級
- 回嗆專員王寶萱 梁文傑：我就是垃圾！
- 火辣人妻辣腿蠻腰 蜜月放閃「老公視角」
- 紅十字會為何敗訴？ 法官這麼看
- 阿湯哥燦笑抵台 狂讚粉絲太棒了
- 清境高空步道將開幕 交管迎戰
- 紅襪塞爾挑戰連續三振紀錄 今日賽事預告與轉播
- 蘇智傑打世大運？蔗總很不想
- 修民法或專法？ 府：綜合各界意見提方案
- 足球巨星梅西逃稅 遭法院判刑21個月
- 香蕉價格崩盤 林岱樺批台農發沒貢獻
- 議會擋代金制度？ 柯：是誰偷走了人民的乳酪
- 清大研究生偷拍 好友匿名爆料反駁
- （影音）盧廣仲撇「母胎單身」 不帶女友回家全因...
- 伊朗與西亞世界》羅哈尼當選又怎樣？
- Oitside》為何西班牙人這麼晚才吃飯？
- 司改會議》兒少安置費僅18K 委員們驚呆了
- 電金合擊強強滾 台股衝1萬100點創17年新高
- 穆迪降中國信評 標普可能跟進
- NBA》少了湯瑪斯不影響 騎士主帥：塞爾提克比勇士還難守
- 台股開盤上漲14.78點 報10059.20點
- 《自由廣場》我們想留下怎麼樣的記憶？
- 快來對發票！ 3、4月千萬獎號74748874
- NBA》嗆「只過打1次冠軍賽」歐尼爾、老巴主播台上開戰（影音）
- 日職》昨遭火球打斷鼻樑 鳥谷敬「蝙蝠俠」面罩練球（影音）
- 「阿良也喜歡小孩」 小禎感情回溫想拚老二
- 以為老婆會回頭…王仁甫吵架季芹 宜蘭─頭城走3.5小時怒了
- 清大碩士生是偷拍狼 2女大生入浴全走光
- 愛水不怕被抓 沒錢仍要偷指甲油
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「2017龍悅祭」在南投舉辦 將點燃巨無霸龍悅香
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分