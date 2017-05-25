「2017龍悅祭」在南投舉辦 將點燃巨無霸龍悅香

2017-05-25 19:46

〔記者蘇金鳳／台中報導〕社會企業-光遠心國際公司將於5月27至28日在南投國姓鄉的聖達瑪竟心村舉辦「2017龍悅祭」，將點燃採集了117種藥材，製成的一支「巨無霸龍悅香」，可持續延燒72小時，將進行敬天祈福儀式，求風調雨順，國泰民安。

同時，主辦單位也會同時舉辦「LONG HAPPY造型氣球歡樂喜年華」，由義大利世界造型氣球藝術雕塑大賽冠軍精心打造，會場會有代表地、水、火、風、空的5隻超萌龍寶寶，還有造型汽球製作，長達10公尺的「奇力斯瑪」的巨龍。

鑑於目前社會民眾內心的充滿著不安定，光遠心國際公司為了讓民眾有平靜的心靈，將於5月27至28日在南投國姓鄉的聖達瑪竟心村舉辦「2017龍悅祭」，已舉辦8年，希望藉著點燃「龍悅香」，祈求風調雨順，國泰民安。

主辦單位表示，「巨無霸龍悅香」大約是8千支一般拜拜用香的份量，共以117種藥材製成，藥材相當難取得，如澎湖的海泡沫、印度恆河的源頭水、天珠、紅珊瑚、珍珠等，藥材要花費18萬2千元，而「巨無霸龍悅香」可延燒72小時，會散發芬香四散蔓延，讓聞者可心靈安定。

此外，龍悅祭還別出心裁舉辦假人挑戰，還巧妙結合「靜心」推廣，同時，還安排200位小朋友在美麗的大天使姊姊的協助下，施放7種顏色的繫結在緞帶上的氣球，形成一道飛升的彩虹。