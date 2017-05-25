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「黑金產業」正夯 南開科大產學合作培育咖啡人才

2017-05-25  19:39

〔記者佟振國／南投報導〕咖啡產業近幾年在台灣蓬勃發展，也喝出龐大商機，帶動相關產業人才需求，南開科技大學則是透過產學合作，開辦以「咖啡調飲技術」及「連鎖咖啡餐飲門市經營」為主要課程的莫凡彼餐飲產業學院，今天正式簽約，業者除捐贈價值百萬元的咖啡烘焙設備，並計劃3年投入千萬打造產業學院，還提供全國30家門市近百個實習職缺，讓學子搶得就業先機。

南開科大與台灣頂級冰淇淋餐飲名店莫凡彼餐飲集團，今天正式簽署產學合作，要打造以「咖啡調飲技術」及「連鎖咖啡餐飲門市經營」為主要課程的餐飲產業學院，校長孫台平表示，產學合作計畫希望達到「三創」，即創平台、創業及創就就業，透過平台可以幫助弱勢學子獲得更多社會及企業資源，未來有助創業或就業。

為能落實學以致用，業者將繼續與南開科大休閒事業管理系辦理咖啡拉花創意競賽，提升學生的咖啡調飲技術，並計劃3年投入千萬經費成立莫凡彼餐飲產業學院，在南投縣清境農場，設立渡假型態餐飲店，讓學生有機會透過職場實習，養成連鎖咖啡產業專業技能與知識，畢業即能就業。

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  • 南開科大與莫凡彼餐飲集團簽署產學合作計畫，計劃3年投入千萬，打造中部地區咖啡餐飲人才產業學院特色課程。（記者佟振國攝）

    南開科大與莫凡彼餐飲集團簽署產學合作計畫，計劃3年投入千萬，打造中部地區咖啡餐飲人才產業學院特色課程。（記者佟振國攝）

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