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這私訊讓貢丸湯老師痛徹心扉 淚訴：網絡霸凌很可怕

國小老師沈雅琪日前在班上午餐時間，建議學生們盛湯時少吃一顆貢丸，讓家境清寒的同學帶回家，結果鍋底留了滿滿的貢丸。（圖擷取自神老師&神媽咪臉書）

2017-05-25  19:42

〔即時新聞／綜合報導〕國小老師沈雅琪日前在班上午餐時間，建議學生們盛湯時少吃一顆貢丸，讓家境清寒的同學帶回家，結果鍋底留了滿滿的貢丸，她把故事分享在臉書專頁「神老師&神媽咪」上，引發網友熱議，不過也有許多網友質疑沈雅琪的行為是否適當，紛紛留言、私訊，甚有還有激動的網友用難堪的字眼辱罵她，今沈雅琪貼出一則網友的私訊，淚訴：「網絡霸凌很可怕，隨意發的一則私訊，可能殺人於無形。」

沈雅琪表示，貢丸湯事件後她刪了大多數網友的謾罵內容，唯有一則私訊沒刪，她過了將近2個月才能真正面對這一則私訊，收到的當下她「痛徹心扉」，在被子裡哭了好幾個小時，表示不懂怎麼有人能這麼殘忍。

根據沈雅琪公佈的對話擷圖，該名網友私訊她說：「還好你的小孩智能不足，否則有這種母親，他一定會難過想自殺」等不堪言語。

沈雅琪說，她不以生下有障礙的女兒為恥，但以教育出善良體貼的女兒為榮！她表示，女兒雖然不聰明，但看每個人都是好人，看每件事都很美，強調教育真正的目的，是讓孩子凡事以善為出發點，讓孩子對不一樣的人有包容心、同理心，不能用聰明才智去傷害任何一個人。

沈雅琪感嘆：「網絡霸凌很可怕，隨意發的一則私訊，可能殺人於無形。如果一直忙著批評和指責，就會漏掉很多生活中的善與美。」但她也說，不會把這則私訊刪掉，因為它讓她更堅強，更清楚想要做的每一件事。

臉書全文：

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  • 沈雅琪事後收到許多不滿的網友留言、私訊，她今貼出一則網友的私訊，淚訴：「網絡霸凌很可怕，隨意發的一則私訊，可能殺人於無形。」（圖擷取自神老師&神媽咪臉書）

    沈雅琪事後收到許多不滿的網友留言、私訊，她今貼出一則網友的私訊，淚訴：「網絡霸凌很可怕，隨意發的一則私訊，可能殺人於無形。」（圖擷取自神老師&神媽咪臉書）

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