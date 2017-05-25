泰籍餐廳老闆娘將成為台灣人 開心招待分享喜悅

2017-05-25 17:59

［記者廖雪茹／新竹報導］泰國華僑李莉羚嫁到台灣10餘年，和先生在新竹縣經營泰國料理，一心想要入籍台灣，但因母國政府作業冗長，申請6年遲無下文，日前終於接獲通知可辦理放棄國籍，開心之餘，決定隨餐附贈芋香西米露招待來客，一起歡慶她成為台灣人。

李莉羚說，老家在泰北清邁大谷地村落，父母早年從中國雲南撤退遷居泰北，她從小學習華語、泰語和雲南話，16歲便申請來台在桃園市唸書，覺得台灣人很友善，生活環境好，特別喜歡台灣小吃，像是滷味、臭豆腐等。

李莉羚10餘年前與先生郭家源結婚後，共同在新竹縣新豐鄉新興路經營泰國料理，許多明新科大學生都是常客。

李莉羚說，由於母國不接受雙重國籍，她在6年前就提出放棄國籍的申請，一心想要入籍台灣，但一直沒有下文，直到日前才接獲泰國辦事處的通知，準備6月初回泰國辦理手續。成為台灣人讓她覺得好開心，夫妻倆決定招待客人，26日前隨餐附贈芋香西米露，分享喜悅。