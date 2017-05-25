捕捉感動瞬間 「舞動頭份」攝影比賽奪冠

2017-05-25 17:31

［記者許展溢／苗栗報導］苗栗縣頭份市「四八回味攝影比賽」結果出爐。頭份市長徐定禎說，今年報名件數多達561件。來自新北市李宜蘭以「舞動頭份」拿下冠軍，今天先生任台生代為領獎。任台生表示，兩人8年前曾參加過系列活動，今年再次南下參與，看見頭份鄉親熱情，感動滿滿。

任台生說，因為朋友的果園在頭份濫坑里，30年前開始常有機會到苗栗，逐漸和頭份有不可分的情感，第一次參加四月八踩街活動在8年前，他回憶，當天下大雨，鄉親紛紛提供輕便雨衣給遊客，感到人情味非常濃厚。

任台生表示，這次決定和妻子再回到頭份體驗地方盛事，並一起用相機記錄頭份鄉親熱情。得獎的畫面，是傳遞看見森巴舞者與市民熱情眼神交會有趣的一刻。

頭份市長徐定禎說，不管是用單眼相機還是手機等器材，只要拍出有故事的照片，都很令人感動。尤其今年參賽件數比往年多出2倍多，更是難能可貴。

徐定禎說，所有得獎作品，都將在公所1、2樓展出。希望明年民眾能持續一起用鏡頭寫下屬於頭份的歷史。