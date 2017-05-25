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捕捉感動瞬間 「舞動頭份」攝影比賽奪冠

2017-05-25  17:31

［記者許展溢／苗栗報導］苗栗縣頭份市「四八回味攝影比賽」結果出爐。頭份市長徐定禎說，今年報名件數多達561件。來自新北市李宜蘭以「舞動頭份」拿下冠軍，今天先生任台生代為領獎。任台生表示，兩人8年前曾參加過系列活動，今年再次南下參與，看見頭份鄉親熱情，感動滿滿。

任台生說，因為朋友的果園在頭份濫坑里，30年前開始常有機會到苗栗，逐漸和頭份有不可分的情感，第一次參加四月八踩街活動在8年前，他回憶，當天下大雨，鄉親紛紛提供輕便雨衣給遊客，感到人情味非常濃厚。

任台生表示，這次決定和妻子再回到頭份體驗地方盛事，並一起用相機記錄頭份鄉親熱情。得獎的畫面，是傳遞看見森巴舞者與市民熱情眼神交會有趣的一刻。

頭份市長徐定禎說，不管是用單眼相機還是手機等器材，只要拍出有故事的照片，都很令人感動。尤其今年參賽件數比往年多出2倍多，更是難能可貴。

徐定禎說，所有得獎作品，都將在公所1、2樓展出。希望明年民眾能持續一起用鏡頭寫下屬於頭份的歷史。

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  • 任台生說，頭獎得獎畫面是傳遞看見森巴舞者與頭份市民熱情眼神交會有趣的一刻。（記者許展溢攝）

    任台生說，頭獎得獎畫面是傳遞看見森巴舞者與頭份市民熱情眼神交會有趣的一刻。（記者許展溢攝）

  • 頭份市長徐定禎說，得獎的攝影作品即日起將在公所1、2樓展出。（記者許展溢攝）

    頭份市長徐定禎說，得獎的攝影作品即日起將在公所1、2樓展出。（記者許展溢攝）

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