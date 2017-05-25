靜宜「大咖來開講」講座 導演瞿友寧分享經驗

靜宜大學國際學院開辦「大咖來開講」系列講座，邀請金鐘導演瞿友寧與學生分享創作等經驗。（記者歐素美攝）

2017-05-25 16:05

〔記者歐素美／台中報導〕靜宜大學國際學院開辦「大咖來開講」系列講座，邀請拍攝經典偶像劇「惡作劇之吻」及「我可能不會愛你」等劇奪下多項金鐘獎項的導演瞿友寧，與學生分享「立志、勵志，夢想從今天起」；瞿友寧用自身經驗勉勵年輕學子，光鮮亮麗外表下都有辛酸過程，不同的是成功背後超越一般人的堅持，鼓勵學生相信自我，學習做決定、找方法，展現能力，爭取機會！

瞿友寧說，其小學一年級開始進戲院，12歲立志成為電影人，大學時代因屢獲優良劇本獎而受到矚目，4年內共抱走3座大獎，當時獲獎的有陳玉勳、林正盛、李安等知名導演，因自己只是學生，卻在人文薈萃的比賽中得獎而備受關注。

瞿友寧指出，創作需具備「知道」、「學習」、「模仿」、「創造」四個過程，先知道廣、大、深的知識，然後學習，模仿並非抄襲而是變成資料庫，將所學習的知識內化成為自己的東西，經過吸收再創造新事物。並強調，擁有良好的群己關係的重要。

面對挫折時，瞿友寧說，瞭解恐懼、面對害怕，提出短期可達到的計畫。人生沒有一定非得走哪條路，快樂，就要堅持下去。

靜宜大學國際學院院長楊聲勇表示，因應全球化發展，靜宜致力整合資源，打造國際化校園，希望透過「大咖來開講」系列講座，邀請不同專業領域人士分享成功經驗，瞿友寧導演的人生歷練，可鼓勵靜宜學生從年輕就立定志向，以世界為舞台，勇敢出走、接受挑戰，提升國際競爭力。

瞿友寧拍攝的經典偶像劇「惡作劇之吻」是在靜宜大學拍攝，劇中出現的場景紛成為粉絲必遊景點，最新的植劇場新戲「花甲男孩轉大人」也是在靜宜大學取景，將於5月26日晚上10點在台視首播，他希望藉由戲劇帶領觀眾用最現代方式洞察文化的底蘊，一同看見臺灣戲劇的新風貌。